İşgalci İsrail sivilleri hedef aldı! Tel Aviv 3 mülteci kampına aralıksız bomba yağdırıyor

Her saat: 42 bomba atılıyor.

Her saat: 12 bina yıkılıyor.

Her saat: 15 kişi öldürülüyor.

Her saat: 35 kişi yaralanıyor.

2326: İsrail'in katlettiği kadın sayısı.

426 aile: En az iki kurban verdi.

47 aile: Tamamen öldürüldü.