İşgalci İsrail sivilleri hedef aldı! Tel Aviv 3 mülteci kampına aralıksız bomba yağdırıyor

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi karadan, denizden ve havadan kuşattı. Şimdi de mülteci kamplarını hedef aldı. Cibaliya ile birlikte Bureyc ve Magazi Mülteci Kampları'na bomba yağdırdı. Tam 6 ton bomba kullandı. Çoğunluğu çocuk 1000'in üzerinde Filistinli'nin şehit olduğu, binlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusu, sivilleri hedef almadıkları yalanına sarıldı. "Kampta olduğunu öğrendiğimiz Hamas liderlerinden İbrahim Biari'yi öldürmek için vuruyoruz" açıklamasını yaptı. Tel Aviv, bugüne kadar 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hamas'ın elinde 240 İsrailli esir olduğunu anlattı. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda da 48 Hizbullah militanının öldüğü hatırlatıldı.

Filistin'e destek verenler, adeta linç edilmeye başlandı. Sloganlar bile yasaklandı. "NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN" sözüne de sansür uygulandı.

SLO'KAN'!

İsrail Gazze'de taş üstüne taş bırakmadı. On binlerce kişinin kanını akıttı. İngiltere Futbol Federasyonu da Leicester Cityli futbolcu İngiliz Hamza Choudhury'nin kullandığı 'nehirden denize' ifadesini yasakladı.