İşgalci İsrail sivilleri hedef aldı! Tel Aviv 3 mülteci kampına aralıksız bomba yağdırıyor

3 bin 760'ı çocuk 9 bin 61 ölü 22 bin yaralı... İşte bu tablo Gazze'deki 27 günlük soykırımın kara bir lekesi olarak tarihe geçti. İsrail ise özellikle sivilleri hedef aldığını açıkça itiraf etti.
3 bin 760'ı çocuk 9 bin 61 ölü 22 bin yaralı... İşte bu tablo Gazze'deki 27 günlük soykırımın kara bir lekesi olarak tarihe geçti. İsrail ise özellikle sivilleri hedef aldığını açıkça itiraf etti.
Cibaliya, Bureyc, Magazi kampları bombalarla inledi. Ölü sayısı bini geçti. BBC, haberi, "bombalama" değil "kampta patlama" olarak servis etti. Hamas, İsrailli Yarbay Salman Habaka'yı öldürdüğünü söyledi. İsrailli Vekil Atbaryan'ın sözleri tüyleri ürpertti: Gazze yeryüzünden silinmeli. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün İsrail'de... Biden, "Ara verilmeli" dedi.
Her saat: 42 bomba atılıyor.
Her saat: 12 bina yıkılıyor.
Her saat: 15 kişi öldürülüyor.
Her saat: 35 kişi yaralanıyor.
2326: İsrail'in katlettiği kadın sayısı.
426 aile: En az iki kurban verdi.
47 aile: Tamamen öldürüldü.
İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi karadan, denizden ve havadan kuşattı. Şimdi de mülteci kamplarını hedef aldı. Cibaliya ile birlikte Bureyc ve Magazi Mülteci Kampları'na bomba yağdırdı. Tam 6 ton bomba kullandı. Çoğunluğu çocuk 1000'in üzerinde Filistinli'nin şehit olduğu, binlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail ordusu, sivilleri hedef almadıkları yalanına sarıldı. "Kampta olduğunu öğrendiğimiz Hamas liderlerinden İbrahim Biari'yi öldürmek için vuruyoruz" açıklamasını yaptı. Tel Aviv, bugüne kadar 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hamas'ın elinde 240 İsrailli esir olduğunu anlattı. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda da 48 Hizbullah militanının öldüğü hatırlatıldı.
Filistin'e destek verenler, adeta linç edilmeye başlandı. Sloganlar bile yasaklandı. "NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN" sözüne de sansür uygulandı.
SLO'KAN'!
İsrail Gazze'de taş üstüne taş bırakmadı. On binlerce kişinin kanını akıttı. İngiltere Futbol Federasyonu da Leicester Cityli futbolcu İngiliz Hamza Choudhury'nin kullandığı 'nehirden denize' ifadesini yasakladı.
Kulüpleri, oyuncularının X'te "Nehirden denize" yazmamaları konusunda uyardı. Federasyon yetkililerinin "Bu ifadenin paylaşılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz" dediği iddiası ortaya atıldı.
Hollanda Meclisi de Filistin'e destek veren ve işgale karşı olan "Nehirden denize Özgür Filistin" ifadesini belirli bir çağrışım yaptığı gerekçesiyle yasaklamıştı. Londra'daki Filistin yanlısı gösterilerde protestocular, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki toprakları kastettiği belirtilen "Nehirden denize" ifadelerini kullanmıştı.
KURTARICI ÖLDÜRÜLDÜ
Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma timinin komutanı Yarbay Salman Habaka, Gazze'den çıkamadı. Hamas militanlarıyla Kuzey Gazze'de girdiği çatışmada öldüğü açıklandı. Ayrıca kurtarma operasyonunda iki polisin de yaralandığı vurgulandı.
NOTLAR
İsrail'in "demir kubbesi" deliniyor, tanklar vuruluyor.
Ürdün, savaşın sonuna kadar İsrail'le diplomatik ilişkilerini dondurdu.
BM raportörleri: Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı, hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
Mısır, 7 bin civarında yabancı pasaportluyu kabul edecek.
DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi şu anda faaliyet göstermiyor.