Danıştay 5. Dairesi’nin rezaletine Yargıtay ’dur’ dedi! Küfürbaz trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için ceza istemi

HAKARET DAVASI YARGITAY'A TAŞINDI

Gündüz'ün sahte hesaplarla yaptığı paylaşımlarla ilgili yürütülen ceza davası ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz'e hakaret suçundan verdiği hapis cezasını 8 bin 840 lira adli para cezasına dönüştürmüştü. Hakarete uğrayan mağdurların avukatları tarafından karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet savcısı Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını belirterek cezasını artırdı. Mahkeme, Gündüz hakkında verilen cezanın adli para karşılığının 9 bin 700 lira olduğunu kaydetti.

"CEZA ÜST SINIRDAN HAPİS CEZASI OLARAK BELİRLENSİN"

Mağdur avukatları, sanık eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün verilen cezanın en üst sınırdan hapis cezası olarak belirlenmesi gerektiğini, hakaret suçu yanında ayrıca iftira suçunun da oluştuğunu, sanık hakkında takdiri indirim maddesinin de uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu talepleri reddederek sanık Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan aldığı cezanın onanmasını isteyerek dosyayı Yargıtay 4. Ceza Mahkemesine gönderdi.