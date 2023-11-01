Canlı yayında fanatik Yahudi barbarlığı! Aşkelon’da A Haber - ATV’ye kornalı sabotaj

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, hastaneleri ve mülteci kamplarını da bombaladı.





Saldırılarda bugüne kadar 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinli şehit oldu. 22 bin 219 kişi ise yaralandı. A Haber yayınına çirkin müdahale!



İsrail'in bombalayarak yıktığı binaların enkazlarında ise binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor.