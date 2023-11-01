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Canlı yayında fanatik Yahudi barbarlığı! Aşkelon'da A Haber - ATV'ye kornalı sabotaj

A Haber - ATV muhabiri Özlem Aktay, Gazze sınırındaki Aşkelon'da yayın yaptığı sırada fanatik Yahudiler çirkin bir provokasyona imza attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 17:06 Güncelleme 01 Kasım 2023, 17:21
Canlı yayında fanatik Yahudi barbarlığı! Aşkelon’da A Haber - ATV’ye kornalı sabotaj

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, hastaneleri ve mülteci kamplarını da bombaladı.



Saldırılarda bugüne kadar 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinli şehit oldu. 22 bin 219 kişi ise yaralandı.

A Haber yayınına çirkin müdahale!



İsrail'in bombalayarak yıktığı binaların enkazlarında ise binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken A Haber ve ATV, soykırıma uğrayan Gazze'ye en yakın noktadan yayınlarını sürdürüyor.



Aşkelon'da bulunan A Haber - ATV muhabiri Özlem Aktay, bölgedeki son durumu aktardığı sırada fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı.



O anlar A Haber - ATV kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

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