Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Bakan Bolat açıkladı: "10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 2, 2023
Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü… pic.twitter.com/wshoucO7gc
İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama: