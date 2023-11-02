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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Bakan Bolat açıkladı: "10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi"

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu. Bolat, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 08:54 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:00
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Bakan Bolat açıkladı: 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.


İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:



UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌

Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

''Uyuşturucu tacirlerine geçit yok''

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir.

Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum.

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