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Son dakika: İstanbul'da PKK/PYD/YPG operasyonu! Orman yangınlarının azmettiricileri tespit edildi: 11 gözaltı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 11 zanlı yakalandı. Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:05 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:25
Son dakika: İstanbul’da PKK/PYD/YPG operasyonu! Orman yangınlarının azmettiricileri tespit edildi: 11 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.



ORMAN YANGINLARININ AZMETTİRİCİSİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.



10 İLÇEDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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