Son dakika: AK Parti yerel seçim için düğmeye bastı! Adaylık süreci başlıyor

AK Parti'de 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları başladı.
Bu yolda ilk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.
AK Parti'de 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları başladı.
Bu yolda ilk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.
Seçim takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti MKYK toplantısında son şekli verilecek ve düğmeye basılacak.
Adayların başvuruları için taslak hazırlandı.
Resmi olarak tarihin duyurulması için MKYK toplantısı bekleniyor.
Hazırlanan taslak 7 Kasım'da yapılacak toplantının gündeminde olacak.
SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Başkan Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.
Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak.
MÜRACAATLAR NASIL OLACAK?
Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.
AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.