SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: AK Parti yerel seçim için düğmeye bastı! Adaylık süreci başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart 2024 seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti de çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A takımda yer alan kurmaylarına çalışmalarını hızlandırmaları yönünde talimatı verdi ve tüm gözler adaylık başvurularına çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 14:24 Güncelleme 02 Kasım 2023, 14:24
Son dakika: AK Parti yerel seçim için düğmeye bastı! Adaylık süreci başlıyor

AK Parti'de 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları başladı.

Bu yolda ilk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.

Seçim takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti MKYK toplantısında son şekli verilecek ve düğmeye basılacak.

Adayların başvuruları için taslak hazırlandı.

Resmi olarak tarihin duyurulması için MKYK toplantısı bekleniyor.

Hazırlanan taslak 7 Kasım'da yapılacak toplantının gündeminde olacak.

SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Başkan Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.

Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak.

MÜRACAATLAR NASIL OLACAK?
Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı
İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti’den istifa etti! CHP ile adaylık pazarlığı yeniden mi başlıyor?
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’ya gitti
SON DAKİKA