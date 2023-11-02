Son dakika: AK Parti yerel seçim için düğmeye bastı! Adaylık süreci başlıyor

SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.

Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak.