Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.