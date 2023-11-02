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Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘AB Genişlemesi ve Reformu’ konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:52 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:59
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımlarda, Bakan Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldiği belirtildi.

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