Ankara Barosu’nda LGBT skandalı: Tepki gösteren avukata görevlerinden el çektirdiler

BARO İNSAN HAKLARINI SAVUNUYORSA LGBT'Yİ REDDETMELİDİR
Ankara Barosu'nda yaşanan skandallara tepki gösteren Ayvalı, "Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir. LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır. Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır" dedi.
SÖZ KONUSU LGBT OLUNCA İFADE HÜRRİYETİNİ RAFA KALDIRDILAR
LGBT ideolojisine karşı çıkanların büyük baskılara maruz bırakıldığını ifade eden Avukat Merve Ayvalı, "Söz konusu LGBT olunca, ifade hürriyetinin rafa kaldırıldığını belirtmeme herhalde gerek yoktur. LGBT ideolojisine karşı çıkanlara uygulanan baskının boyutları ortadadır. Avukatlara gözdağı verilmektedir. Vız gelir!" şeklinde konuştu.
HUKUKU ÇİĞNEYEN BARO YÖNETİMİ İSTEMİYORUZ
"Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz" diyen Avukat Merve Ayvalı, "LGBT dayatmasına teslim olan baro yönetimi istemiyoruz! Bütün avukat arkadaşlarıma çağrımdır: 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşalım" dedi.
ANKARA BAROSU LGBT TERÖRÜNÜ DESTEKLEMEK İÇİN MERKEZ KURMUŞTU
Geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak Ramazan ayının ilk cuma günü hutbede verdiği evlilik dışı ve eşcinsellik ile ilgili
vaazı nedeniyle şikayet eden Ankara Barosunun, 5 Aralık 2018'de Baro Yönetim Kurulu'nun kararıyla LGBT Hakları Merkezi kurduğu ortaya çıkmıştı.