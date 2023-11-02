Ankara Barosu’nda LGBT skandalı: Tepki gösteren avukata görevlerinden el çektirdiler

Ankara Barosu'nun 14 Haziran'da düzenlediği "Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar" adlı skandal konferansa tepki gösteren baro üyesi Avukat Merve Ayvalı, bir grup avukatla birlikte açıklama yaparak etkinliğin iptal edilmesini istemişti. Merve Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli" diyerek tepkisini dile getirmişti.

ANKARA BAROSU TÜM GÖREVLERİNDEN EL ÇEKTİRDİ



Ankara Barosu tarafından LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Avukat Merve Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi. Sosbyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Merve Ayvalı, "LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı" dedi.