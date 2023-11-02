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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze çağrısı! Uluslararası toplum tercih yapmak zorunda

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze’de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin katil İsrail'in saldırıları sonrası faaliyetine tamamen son verdiğini duyurdu. Koca, "Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. “Bunun sorumluluğunu alabilirim.” diyen var mı?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 10:04 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Gazze çağrısı! Uluslararası toplum tercih yapmak zorunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin katil İsrail'in saldırıları sonrası faaliyetine tamamen son verdiğini duyurdu.



Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası toplum, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda.

Gazze'de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtının tükenmesi ve İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda dün faaliyetine tamamen son vermek zorunda kalmıştır. İlgili kurumlara ve uluslararası topluma yönelik tüm uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen!

Türkiye olarak, elde hiçbir imkân bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız.

Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların çağrımıza bir an önce cevap vererek harekete geçmesini bekliyoruz. Uluslararası toplum ve ilgili kurumlar, hastaneye yapılan saldırıları önleme konusunda maalesef yeterli girişimde bulunmamıştır. Şimdiyse hastaların hayatını kurtarmak kaçınılmaz görevdir.

Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. "Bunun sorumluluğunu alabilirim." diyen var mı?

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