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Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara'dan Tel Aviv'e peşi sıra çok sert tepki

Terör devleti İsrail, Gazze'de bulunan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı. Hastane ağır hasar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçilecek. Bir hastanenin çevresinde hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı 'en şiddetli biçimde' kınadı. Bakanlık, koordinatlar dahil her türlü bilginin önceden paylaşılmış olmasına rağmen İsrail'in hastaneyi bilerek vurduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 23:11 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:41
Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara’dan Tel Aviv’e peşi sıra çok sert tepki

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Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Katil İsrail Dostluk Hastanesi'ni bombaladı!



3457'Sİ ÇOCUK 8306 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Binlerce Gazzeli ise İsrail savaş uçaklarının oluşturduğu yıkım sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.


İSRAİL, TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ'Nİ VURDU
İsrail, Gazze'yi aralıksız bir şekilde vurmayı sürdürürken bir kez daha hastahaneleri hedefine aldı. Gazze'deki tek kanser hastanesi olma özelliğini taşıyan, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi terör devleti İsrail tarafından bombalandı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.



BAKAN KOCA: TÜRKİYE HASTANENİN HİZMETE DEVAM ETMESİ İÇİN HAREKETE GEÇECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombalamasına ilişkin, "Ülkemizin kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçilecek. Bir hastanenin çevresinde hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafının dün saat 23.00 civarında yoğun şekilde bombalandığını belirtti.

Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldıklarını bildiren Koca, hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmanın, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade ettiğini aktardı.

"HAREKET EDEN HER ŞEY BOMBALANIYOR"
Tedbir alınmasaydı can kaybının kaçınılmaz olacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze'deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.'

İnsanlık kaygı içinde. Türkiye'nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."



ANKARA'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınadı. "Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" denildi.

Dışişleri'nden Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki!

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

GAZZE'NİN TEK KANSER HASTANESİYDİ, BİLEREK VURDULAR!
Açıklamada, Gazze'deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatlarının dahil, gerekli her türlü bilginin İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamayacağı vurgulandı.

"BU İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR, ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA İHLAL ETMEKTEDİR"
Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırıların, uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu belirtildi.

İsrail, "Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir" denildi.

"İSRAİL GAZZE HALKINI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırmasına tepki gösterdi. İsrail'İn uluslararası hukuku yok saydığını belirten Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

TİKA YAPTI, PANDEMİDE FİLİSTİN MAKAMLARINA DEVREDİLDİ
Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gazze'de inşa edilip modern tıbbi ekipmanlarla donatılan hastane Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19'la mücadele için Filistin makamlarına devredilmişti.

2010'da Başkan Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi yapılması talebi gündeme gelmişti.



Başkan Erdoğan da Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yapımı konusunda TİKA'yı talimatlandırdı ve 2011 yılında çalışmalara başlanmıştı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, uygulan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlandı.

İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve ambargo koşulları altında yapımı tamamlanan hastanenin modern tıbbi ekipmanla donatılması TİKA aracılığıyla bir Türk firması tarafından gerçekleştirildi.



FİLİSTİN'İN EN BÜYÜK VE EN MODERN HASTANESİ
Toplamda 33.400 metrekare kapalı alandan oluşan hastane, birbiri ile bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor. Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi konumunda.

TİKA yarıca Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki 40 bin nüfuslu Tubas bölgesinin ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Tubas Türk Hastanesi, 2012'de tamamladı. Tıbbi donanımın sağlanmasıyla 2014'te hizmete girdi.

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