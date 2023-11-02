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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "İstanbul’da düzenlenen Kafes operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın (REİS) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:10
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi



ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ
Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen Kafes operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (REİS) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi" dedi.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU İLE AVUSTURALYA MERKEZLİ OLARAK KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN VE LİDERLİĞİNİ HAKAN AYIK'IN (REİS) YAPTIĞI ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ❗️

OPERASYONLAR SONUCUNDA 3⃣7⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren COMANCHERO isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas BUDDLE'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

📌 Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,
📌 Adam Öldürme,
📌 Silahlı Yağma,
📌 Kundaklama,
📌 Adam Kaçırma,
📌 Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.

Örgütün sözde lideri Mark Douglas BUDDLE 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan HAKAN AYIK (REİS) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir.

Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü COMANCHERO'ya "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak" suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

🟥ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN AYIK (REİS),
🟥Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan DUAX HOHEPA NGAKURU,
🟥Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN ARİF TAVUKÇU,
🟥ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan BARIŞ TÜKEL,
🟥ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan ERKAN YUSUF DOĞAN,
🟦MAVİ BÜLTENLE aranan JİMMY AVAIJAN,
🟦MAVİ BÜLTENLE aranan SİBEL ARİF,
🟦MAVİ BÜLTENLE aranan ALP ÖZTÜRK
ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.🇹🇷

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ, ZEHİR TACİRLERİNİ AFFETMEYECEĞİZ❗️

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

ELEBAŞI HAKAN AYIK SUÇLULARA BİLMEDEN POLİSİN YAZDIĞI MOBİL UYGULAMAYI YAYDI
2021 yılı Haziran ayında medyaya yansıya haberlerde FBI ve Europol'un yanı sıra 18 ülkenin katıldığı dev operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındığı ve 1.2 milyar TL değerinde nakit ve tonlarca uyuşturucu ele geçirildiği bildirilmişti. Uyuşturucu çeteleri ANOM isimli mobil uygulamayla deşifre edilirken Avustralya'da yaşayan Türk uyuşturucu kaçakçısı Hakan Ayık, ajanlar tarafından tanıtılan bu uygulamanın yayılmasında önemli rol oynamıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM'u kullanmaya teşvik edildi. 100'den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM'un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.

MERKEZ ÜSSÜ AVUSTRALYA
Önceki gün eşzamanlı olarak düğmeye basıldı ve başta Avustralya olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen çok sayıda baskın ile çete üyeleri tek tek yakalandı. Sadece Avustralya'da, ülke çapında 4 binden fazla polisin katıldığı operasyonlarla 224 kişi tutuklandı. Polis, bu kişiler arasında TV şovları "Ninja Warrior" ve "The Bachelorette" yarışmacılarının da olduğunu açıkladı. Ayrıca McLaren ve Lamborghini marka spor arabalar, Rolex saatler ile çok sayıda silaha el konuldu. Bu, ülke tarihindeki en büyük polis baskını olarak kayıtlara geçti. Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, ANOM ile "yıllarca ceplerinde oldukları çete üyelerinin" sadece uyuşturucu, şiddet ve masum insanların öldürülmesinden bahsettiklerini; şüphelilerin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.

TUTUKLAMA DALGASI
Operasyon kapsamında Yeni Zelanda polisi 35 kişiyi gözaltına aldı, 900 ayrı suçla itham edilen kişilere ait milyonlarca Euro değerinde nakit paraya el konuldu. Almanya'da polis 100'den fazla daire, depo ve işyerinde arama yaptı, 70 kişinin tutuklandığı bildirildi. İsveç'te tutuklananların sayısının 70, Hollanda'da ise 49 olduğu açıklandı. Bu ülkeler dışında Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, İskoçya, İngiltere, Macaristan ve ABD'de de gözaltı dalgaları yaşandı.

12 TON UYUŞTURUCU
FBI, truva atına benzer yöntemle yürütülen operasyon ile yalnızca uyuşturucu çetelerinin çökertilmediğini, engellenen çok sayıda cinayet ile 100'den fazla kişinin hayatının kurtulduğunu açıkladı. Toplam 6 ton kokain, 4 ton esrar ve 2 ton meth ile 141.5 milyon dolar (1.2 milyar TL) ele geçirildi.

'HAKAN AYIK ÖNAYAK OLDU' İDDİASI
Avustralya basınına göre ajanların ANOM uygulamasını tanıttığı kişiler arasında Türkiye'de yaşadığı iddia edilen ve Avustralya'da uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Hakan Ayık da bulunuyordu.

Avustralya polisi, ANOM'un yayılmasında adeta 'influencer' gibi çalışan Ayık'ın bilmeden "meslektaşlarına tuzak kurduğunu", bu nedenle hayatının tehlikede olduğunu, teslim olmasını istedi. Avustralya ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ayık'ın Avustralya basınında şubatta İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ayık'ın 2010'da Avustralya'dan kaçtığı belirtiliyor.

ANOM NASIL YAYILDI?
- 2018 yılında FBI tarafından geliştirilen ANOM adlı şifreli mesajlaşma uygulaması, 18 ay önce dünya çapında suç çetelerine sızan gizli ajanlarca yayıldı.

- ANOM dışında her türlü iletişime kapatılan özel telefonlar, çetelere 10-17 bin TL fiyat etiketiyle satıldı.

- Uygulamanın güvenli olduğunu sanan çete üyeleri uyuşturucu nakliyelerinin fotoğraflarını paylaşacak kadar ileri gitti.

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