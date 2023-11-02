İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi

ELEBAŞI HAKAN AYIK SUÇLULARA BİLMEDEN POLİSİN YAZDIĞI MOBİL UYGULAMAYI YAYDI

2021 yılı Haziran ayında medyaya yansıya haberlerde FBI ve Europol'un yanı sıra 18 ülkenin katıldığı dev operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındığı ve 1.2 milyar TL değerinde nakit ve tonlarca uyuşturucu ele geçirildiği bildirilmişti. Uyuşturucu çeteleri ANOM isimli mobil uygulamayla deşifre edilirken Avustralya'da yaşayan Türk uyuşturucu kaçakçısı Hakan Ayık, ajanlar tarafından tanıtılan bu uygulamanın yayılmasında önemli rol oynamıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM'u kullanmaya teşvik edildi. 100'den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM'un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.