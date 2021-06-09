Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen ve ilk adımı 18 ay önce atılan operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM'u kullanmaya teşvik edildi. 100'den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM'un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.
MERKEZ ÜSSÜ AVUSTRALYA
Önceki gün eşzamanlı olarak düğmeye basıldı ve başta Avustralya olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen çok sayıda baskın ile çete üyeleri tek tek yakalandı. Sadece Avustralya'da, ülke çapında 4 binden fazla polisin katıldığı operasyonlarla 224 kişi tutuklandı. Polis, bu kişiler arasında TV şovları "Ninja Warrior" ve "The Bachelorette" yarışmacılarının da olduğunu açıkladı. Ayrıca McLaren ve Lamborghini marka spor arabalar, Rolex saatler ile çok sayıda silaha el konuldu. Bu, ülke tarihindeki en büyük polis baskını olarak kayıtlara geçti. Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, ANOM ile "yıllarca ceplerinde oldukları çete üyelerinin" sadece uyuşturucu, şiddet ve masum insanların öldürülmesinden bahsettiklerini; şüphelilerin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.
TUTUKLAMA DALGASI
Operasyon kapsamında Yeni Zelanda polisi 35 kişiyi gözaltına aldı, 900 ayrı suçla itham edilen kişilere ait milyonlarca Euro değerinde nakit paraya el konuldu. Almanya'da polis 100'den fazla daire, depo ve işyerinde arama yaptı, 70 kişinin tutuklandığı bildirildi. İsveç'te tutuklananların sayısının 70, Hollanda'da ise 49 olduğu açıklandı. Bu ülkeler dışında Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, İskoçya, İngiltere, Macaristan ve ABD'de de gözaltı dalgaları yaşandı.