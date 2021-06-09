MERKEZ ÜSSÜ AVUSTRALYA

Önceki gün eşzamanlı olarak düğmeye basıldı ve başta Avustralya olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen çok sayıda baskın ile çete üyeleri tek tek yakalandı. Sadece Avustralya'da, ülke çapında 4 binden fazla polisin katıldığı operasyonlarla 224 kişi tutuklandı. Polis, bu kişiler arasında TV şovları "Ninja Warrior" ve "The Bachelorette" yarışmacılarının da olduğunu açıkladı. Ayrıca McLaren ve Lamborghini marka spor arabalar, Rolex saatler ile çok sayıda silaha el konuldu. Bu, ülke tarihindeki en büyük polis baskını olarak kayıtlara geçti. Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, ANOM ile "yıllarca ceplerinde oldukları çete üyelerinin" sadece uyuşturucu, şiddet ve masum insanların öldürülmesinden bahsettiklerini; şüphelilerin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.