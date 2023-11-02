Danıştay’ın ’trol savcı’ skandal kararına tepkiler büyüyor: Bu karar tam bir rezalet

KARAR İSABETSİZDİR

Kararı değerlendiren hukukçulardan Avukat Mücahit Birinci, bir Cumhuriyet Savcısının sahte isimle açtığı hesaptan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarına, parti yöneticilerine ve partililere, trollük yaparak, iler tutar tarafı olmayan, galiz ifadelerle hakaret ettiğini, üstelik bütün eleştiri sınırlarını aşarak paylaşımlar yaptığını belirtti.

Danıştay 5. Dairesinin kararının hüküm kısmında da belirtildiği gibi, bu husus sabit olduğunu vurgulayan Birinci "bu paylaşımların, savcının X hesabında açmış olduğu sahte profil ile yapıldığı hususu tartışmalı değildir. Buna rağmen Danıştay'ın, kendisini HSK yerine koyarak, yorumla vermiş olduğu karar isabetsizdir.

Danıştay 5. dairesi her nasılsa, HSK'nın meslekten men kararını çok ağır bulmuş, başka cezaların verilebileceği yorumunu yaparak, idari kararın iptaline karar vermiştir. Bir savcının bu haliyle, abuk subuk siyasi yorumları sahte profil açarak yapmasının karşılığı, mesleğine devam etme olmamalıdır. Zira örneğin, savcının X paylaşımında geçen siyasilerden birinin bir fiili, bir şekilde bu savcının önüne gelse ve soruşturma konusu olsa, bu savcı ne kadar devletin savcısı vasfını taşıyıp, objektif bir soruşturma yürütebilecektir hususu ciddi bir soru işaretidir.

EMSAL TEŞKİL EDECEK Mİ?

Cumhuriyet Savcısı hakkında Danıştay'ın verdiği kararın emsal olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Avukat Mücahit Birinci "başta HSK'nın vermiş olduğu idari karar isabetliyken, Danıştay 5. dairesinin kararı açık bir şekilde hukuka ve meri mevzuata aykırıdır.