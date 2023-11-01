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THY'den biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 17:34 Güncelleme 01 Kasım 2023, 17:39
THY’den biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üstün, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.


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