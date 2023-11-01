Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan trol savcı açıklaması: Danıştay kararı kesin değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran Özcan Muhammed Gündüz hakkında Danıştay'ın göreve iade kararı vermesiyle ilgili, "Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor" dedi. Bakan Tunç, Can Atalay'ın dosyasının Yargıtay'a gönderilmesine yönelik, "Yorum farkıyla Anayasa'nın bazı maddelerinin yok sayılması Anayasa'ya aykırıdır. Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız. Anayasa'nın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinin birçok fıkrası vardır. Bu fıkralardan sadece birini okuyup diğerlerini okumayarak kamuoyunu da yanlış yönlendirmemek lazım. Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde, yüksek mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi. ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TROL SAVCI AÇIKLAMASI:

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özcan Muhammed Gündüz, Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Ancak Danıştay 5. Dairesi, skandal bir karara imza atarak, Gündüz'ün mesleğe geri dönmesine karar vermişti.

Adalet Bakanı Tunç, Danıştay 5. Dairesi'nin Gündüz hakkında verdiği karara ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Sosyal medyadan hakaret eden bir savcıyla alakalı Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor. Yargılama süreci devam ediyor" cevabını verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a göndermesine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Tunç, şunları söyledi: "Burada yargıyı ilgilendiren konu söz konusu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne konu bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği karar neticesinde olduğu düşüncesiyle yerel mahkeme başkanı dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargının önündeki bir konuyla ilgili Adalet Bakanının yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasa ve kanunla bağlıdır. Bağlı olduğumuz Anayasa'dan almayan yetkiyi hiçbir kimse veya organ kullanamaz."