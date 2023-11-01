Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e olay sözler: Ekrem’in poposuna takılan adamlara da yazıklar olsun be!

Hafta sonu yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu 'nu n "Tavşan" adayı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kozlarını paylaşacak. Kurultay öncesi taraflar birbirlerini hedef alırken medyadaki kalemşorleri de ağır ifadelerle birbirlerine saldırıyor.

"EKREM'İNM POPOSUNA TAKILAN ADAMLAR"

X üzerinden paylaşım yapan Enver Aysever, "Kendine solcuyum deyip Ekrem'in poposuna takılan adamlara da yazıklar olsun be! Hiç insan tanımamışım hiç!!!" ifadelerini kullandı.

"BAYKAL'IN ÇANTACISI"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Aysever, "Baykal'ın çantacısının hallerine bakın! Hesap vermesi gerekenler ahkam kesiyor! Atatürk tüccarı sözde gazeteci, pişmaniye ve dalkavuklar yeni Özal hazırlıyor. Tipi tip de sınıf başkanı! Yazık bu ülkeye." dedi.

Aysever kendisine yöneltilen "Açık olun" tepkisine karşı "Şaban" diyerek Şaban Sevinç'i işaret etti.

Enver Aysever daha sonra şu ifadeleri kullanarak İmamoğlu yandaşlarına yüklendi:

"Belediyeden reklam, iş, sıfat almak için haysiyetinden vazgeçenlere de yazıklar olsun. Bir ömrümüz var değer mi ya değer mi! Tekrar iyi geceler. (Ekrem'i kutlarım hepsini kukla yapmış helal)"