Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin duyurdu: MEB tüm sınıflarda müfredat değişikliği yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, ders konularında sadeleşme yapılarak tüm sınıflarda müfredatın değişeceğini, yapılacak değişikliğin aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

2017 yılından bu yana en kapsamlı değişikliği hayata geçireceklerini bildiren Bakan Tekin, "Muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız." dedi.

"SÖZLÜ SINAV YASAL ZORUNLULUKTUR"

Öğretmen alımlarında yapılan sözlü sınavın da uygulanmaya devam edeceğini vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların üç katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planladıklarını da belirtti.