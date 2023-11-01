Bayraktar TB3’ten ikinci uçuş testi! ’Adım adım Mavi Vatan’a...’

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı), 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı), 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "#BayraktarTB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..."
İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ
Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi.
Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
TCG ANADOLU ÜZERİNDE
Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Bu kapsamda yüzbinlerce vatandaş Bayraktar TB3'ü güverte üzerinde görmek için Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.
HAVACILIKTA YENİ DÖNEM
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.
Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
GEMİDEN UÇUŞ TESTLERİ 2024'TE
TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.
33 ÜLKEYE İHRACAT
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti.
2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülke ile olmak üzere toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.