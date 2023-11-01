Bayraktar TB3’ten ikinci uçuş testi! ’Adım adım Mavi Vatan’a...’

TCG ANADOLU ÜZERİNDE Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu 'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Bu kapsamda yüzbinlerce vatandaş Bayraktar TB3'ü güverte üzerinde görmek için Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.