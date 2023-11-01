Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği kesintisiz bir şekilde sürüyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.





KÜRESEL VE BÖLGESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK

Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklar ve güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.