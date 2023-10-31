MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında flaş açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türkiye Cumhuriyeti devleti hızla akan tarih sürecinde 20123'e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bugün cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk grup toplantısını heyecan içinde gerçekleştiriyoruz.

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Kurtuluş savaşımızın lideri Atatürk ile dava silah ve ülkü arkadaşlarının, bütün kahramanlarımızın kutlu hatıralarını rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Aziz şehitlerimize milli bekanın, milli istiklalin tüm neferlerine cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu. Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa'nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu. Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir.

Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk'ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu. Milli mücadelenin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Heyecanı olmayan üstelik bir fikir haysiyetinden feyz alamayan bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktu.

ZAMANDA VE MEKANDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'YE GEÇECEK

Ağır sorunlara teslim yerine onlarla başa çıkma mücadelesi gösteren milletimiz istikametinden şaşmamış ve ülkesine sahip çıkmaktan vazgeçmemiştir. Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Türk milleti için kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır. Türk milleti cumhuriyet ile bütünleşmiştir. 29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı. Bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi. Sömürü çarkına sıkışıp kalmadı. Dönemin küresel güçlerin yazdığı rolü reddederek sivrildi. Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze alan kahramanlarının zafer tacı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türk milleti Allah'ın izni ile yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır. Bugün devlet ve milletçe meselelerin çözülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Türk milletinin eseri olan Cumhuriyet, bağımsızlık heyecanı duyan mazlum milletlere de esin kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş temelini milli değerler üzerine inşa atmıştır.

Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin Cumhuriyet olduğu aşikardır. Demokrasiyi en iyi geliştirebilen en iyi sistemdir Cumhuriyet.