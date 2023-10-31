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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde BTÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 4 bin 731 timle yapılan operasyonlarda terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 08:28 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:19
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar Operasyonu kapsamında, terörle mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu!

Buna göre; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, 12 mayın/el yapımı patlayıcı, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarma güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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