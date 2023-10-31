Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

Buna göre; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi.