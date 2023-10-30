TAKVİM.COM.TR yazdı fondaş uyandı: CHP’de gayriresmi danışman krizi! Gökşen Anıl Ulukuş itiraf etti

Cumhuriyet'in yaptığı haberi sosyal medya platformu X'te alıntılıyarak cevap veren Kılıçdaroğlu'nun gayriresmi danışmanı Ulukuş, "Benim CHP'de şu an herhangi bir görevim yok. Gönüllü bir Cumhuriyet Halk Partiliyim." diyerek CHP'li olduğunu belirtti. Gayriresmi görevini kabul eden Ulukuş Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler söylemekten de geri durmadı.





Sosyal medya üzerinden nefret pompalayanları vatansever ilan eden Ulukuş, "Vatansever arkadaşlarımız tutuklandığında bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmemden doğal ne olabilir? Sayın Genel Başkanımız da sesimize kulak vererek ortada seçim yokken bir adaletsizliği dile getirdi. Bundan çıkacak tek sonuç, Kılıçdaroğlu'nun adaleti savunduğudur." ifadelerini kullandı.

"YABANCI POSTAL İSTEMİYORUZ" PALAVRASI İLE ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahlinde, "Yabancı Asker Postalı İstemiyoruz" etkinliği düzenlediği de ortaya çıktı. Ulukuş, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Bugün Ankara'da Tam Bağımsız Türkiye" dedik.



CHP TEZKEREYE HAYIR OYU VERMİŞTİ

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamada CHP ve terörün siyasi ayağı HDP hayır oyu kullandı. Tezkereye "hayır" oyu veren CHP'nin aynı tezkereye 1 Ekim 2016, 23 Eylül 2017 ve 8 Ekim 2019 tarihlerinde "evet" oyu verdiği ortaya çıktı. 2019'daki oylamanın ardından CHP fondaşı Cumhuriyet'e konuşan ve CHP'nin tezkereye evet demesinin doğru bir politika olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'e, Afrin'e güzel hizmetler götürülüyor. Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan CHP'nin seçimlerde ittifak kurduğu İyi Parti, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi de tezkereye evet oyu verdi. Böylece seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin menfaatine olan her konuda anlaşmazlık yaşayacak koalisyonun benzemezliği bir kez deşifre olmuştu.

CHP'DEKİ DANIŞMAN KRİZİ SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN GAYRİRESMİ DANIŞMANLIK

Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atanması sonrası isyan ateşi yandı.