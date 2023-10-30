NUN Okulları Gazze için tek yürek! Öğrencilerden takdir edilecek farkındalık çalışması: Büyük beğeni topladı

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

3457'Sİ ÇOCUK 8306 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Binlerce Gazzeli ise İsrail savaş uçaklarının oluşturduğu yıkım sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.







TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyon kişi katıldı.







Bu süreçte NUN Okulları'ndan önemli bir farkındalık çalışması geldi.







Konuya ilişkin NUN Okulları'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada "Dünya barışı ve insan hakları konusunda farkındalığı artırmak ve geleceği daha adil bir yer haline getirmek için öğrencilerimize İsrail'in yaptığı korkunç katliamla sarsılan Filistin hakkında sorular sorduk" ifadelerine yer verildi.







Öğrencilere Filistin hakkında bilinmesi gereken terimlerin sorulduğu içerik büyük beğeni topladı.







Görüntülerde "Kufiyye, 6 gün savaşları ve İsrail'in işgalleri, Siyonizm, Hanzala, Nekbe, Murabıt, Zeytin Dağı, İntifada, Selahaddin Eyyubi, yerleşimci" gibi terimlere karşılık öğrencilerin verdiği cevaplar yer alıyor.





İşte o paylaşım;