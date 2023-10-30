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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği! Başkent'te peş peşe kabuller....

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis’i Ankara’da kabul etti.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 20:46 Güncelleme 30 Ekim 2023, 20:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği! Başkent’te peş peşe kabuller....

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada, "Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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