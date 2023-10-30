Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği! Başkent’te peş peşe kabuller....

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.



Bakanımız @HakanFidan,



- #Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson,

- #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve

- #Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i #Ankara'da kabul etti.

🇹🇷🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/64IFoDxril — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2023

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada, "Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul etti." ifadelerine yer verildi.

