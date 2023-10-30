Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği! Başkent’te peş peşe kabuller....

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Bakanımız @HakanFidan,— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2023
- #Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson,
- #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve
- #Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i #Ankara'da kabul etti.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada, "Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul etti." ifadelerine yer verildi.