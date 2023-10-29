Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı! Gözler saat 19.23’e çevrildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi.



Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için İstanbul Boğazı'ndan TCG Anadolu öncülüğünde geçiş yaptı. Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesine 'çimariva' selamı verdi.