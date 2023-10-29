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Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı! Gözler saat 19.23'e çevrildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası kürsüye geldi. Erdoğan katılımcılara seslenerek "Kutlamaları farklı bir şekilde yapacağız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, saatler 19.23'ü gösterdiğinde 100. yıl hitabını gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 18:43 Güncelleme 29 Ekim 2023, 19:14
Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı! Gözler saat 19.23’e çevrildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için İstanbul Boğazı'ndan TCG Anadolu öncülüğünde geçiş yaptı. Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesine 'çimariva' selamı verdi.

TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğana çimariva selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti



Tarihi törende 101 pare top atışı da yapıldı. Türk Yıldızları da nefes kesen bir gösteriye imza atarak 100. yılı gökyüzüne nakşetti.




"KUTLAMALARI FARKLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası açıklama yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, "Kutlamaları farklı bir şekilde yapacağız" dedi.

"Kutlamaları farklı bir şekilde yapacağız"



100. YIL HİTABI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen saatler 19.23'ü gösterdiğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. yıl hitabını gerçekleştirecek.

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