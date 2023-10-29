Boğaz'daki asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: "Şanla, şerefle, sevinçle..."

İstanbul Boğazı 'nda yapılan özel etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri 'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

"ŞANLA, ŞEREFLE SEVİNÇLE..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini izledi.