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Boğaz'daki asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: "Şanla, şerefle, sevinçle..."

Türk donanması, Cumhuriyetin 100. yılına özel tarihinin en büyük resmigeçidini yaptı. Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı, "Şanla, şerefle, sevinçle..." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 18:27 Güncelleme 29 Ekim 2023, 18:34
Boğaz’daki asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Şanla, şerefle, sevinçle...

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Türk Hava Kuvvetleri'nden 100'üncü yıl mesajı

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Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

"ŞANLA, ŞEREFLE SEVİNÇLE..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini izledi.



Asırlık gövde gösterisi sonrası Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı ve Şanla, şerefle, sevinçle..." ifadelerini kullandı.

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