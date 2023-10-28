Kara kış kapıya dayandı! Kazma kürek yaktıracak soğuğu iliklerimize kadar hissedeceğiz

Şu anda sonbahar mevsimindeyiz ve hava durumu bir gün serin, bir gün sıcak seyrediyor. Bu dalgalanmaların kış aylarında bize neler getireceği konusu ise büyük bir merak konusu. Sosyal medyada özellikle bu yıl "El Nino kışı" yaşanacağı, ciddi soğuklar ve yoğun kar yağışları beklediğimiz yönünde pek çok iddia görmekteyiz.