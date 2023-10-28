Kara kış kapıya dayandı! Kazma kürek yaktıracak soğuğu iliklerimize kadar hissedeceğiz

Şu anda sonbahar mevsimindeyiz ve hava durumu bir gün serin, bir gün sıcak seyrediyor. Bu dalgalanmaların kış aylarında bize neler getireceği konusu ise büyük bir merak konusu. Sosyal medyada özellikle bu yıl "El Nino kışı" yaşanacağı, ciddi soğuklar ve yoğun kar yağışları beklediğimiz yönünde pek çok iddia görmekteyiz.
Şimdi "El Nino kışı" veya "süper El Nino" terimlerinin nereden geldiğini inceleyelim:
Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi (NCAR) tarafından geliştirilen bir tahmin modeline göre, 1997-98 kışında El Nino koşullarının en şiddetlisi yaşandı. Bu olağanüstü El Nino olayına "süper El Nino" adı verildi.
KIŞIN HAVA NASIL OLACAK?
Kasım ayı itibariyle soğuma ve serinleme daha fazla hissedilecek. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bu durum daha belirgin olacak.