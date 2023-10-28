SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kara kış kapıya dayandı! Kazma kürek yaktıracak soğuğu iliklerimize kadar hissedeceğiz

Türkiye'de kış mevsiminin nasıl geçeceği merak edilen bir konu haline geldi. Son zamanlarda El Nino kışının ülkemizi etkileyebileceği yönünde söylentiler dolaşıyor ve bu söylentiler insanlarda zorlu geçecek bir dönemi beklemeye sevk ediyor. Yaz aylarında hem ülkemizde hem de dünya genelinde yaz aylarında olağanın üzerinde sıcak hava yaşandı, hatta sıcaklık rekorları kırıldı. İklim bilimciler Temmuz ayında dünya genelinde son 120 bin yılın sıcaklık rekorunun üç kez üst üste kırıldığını duyurdu. Hal böyle olunca kışın sert geçeceği düşüncesi hakim oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 13:20 Güncelleme 28 Ekim 2023, 13:20
Kara kış kapıya dayandı! Kazma kürek yaktıracak soğuğu iliklerimize kadar hissedeceğiz

Şu anda sonbahar mevsimindeyiz ve hava durumu bir gün serin, bir gün sıcak seyrediyor. Bu dalgalanmaların kış aylarında bize neler getireceği konusu ise büyük bir merak konusu. Sosyal medyada özellikle bu yıl "El Nino kışı" yaşanacağı, ciddi soğuklar ve yoğun kar yağışları beklediğimiz yönünde pek çok iddia görmekteyiz.

Şimdi "El Nino kışı" veya "süper El Nino" terimlerinin nereden geldiğini inceleyelim:

Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi (NCAR) tarafından geliştirilen bir tahmin modeline göre, 1997-98 kışında El Nino koşullarının en şiddetlisi yaşandı. Bu olağanüstü El Nino olayına "süper El Nino" adı verildi.

KIŞIN HAVA NASIL OLACAK?

Kasım ayı itibariyle soğuma ve serinleme daha fazla hissedilecek. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bu durum daha belirgin olacak.

Şu an için kasım ayında Marmara Bölgesi'nde sıcaklık değerlerinin ortalamanın altına düşeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, Kasım ayı boyunca yağış miktarı batı bölgelerinde (Marmara dahil) ortalamanın üzerine çıkacak gibi görünüyor.

El Nino olayları Türkiye'nin kış aylarını etkileyebilir. Genellikle bu dönemde ülkemizde sıcaklıkların düşmesine ve yoğun yağışlara yol açabilir.

Her El Nino olayının etkisi aynı olmaz. Tahminler ve bilimsel veriler, bu yılın kışında El Nino'nun etkisini hissetme olasılığını gösteriyor.

Ancak bazı uzmanlar tam tersini iddia ediyor ve sıcaklıkların mevsimsel normallere uygun seyredeceğini söylüyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
Katliam gecesinin ardından Gazze! Çığlıklar duyuldu... Yıkım böyle görüntülendi...
SON DAKİKA