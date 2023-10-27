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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 29 Ekim'de kutlanacak olan Cumhuriyet'in 100. yılı için önemli bir çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 20:28 Güncelleme 27 Ekim 2023, 21:13
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yer gök bayrak olsun"

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