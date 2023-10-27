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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi’ne davet!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 22:03 Güncelleme 27 Ekim 2023, 22:14
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi’ne davet!

Son dakika.. . Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi'ne davet!



Başkan Erdoğan paylaşımında; "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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