Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi’ne davet!

Son dakika.. . Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum. 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/0dq3qXXM1C — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023





Başkan Erdoğan paylaşımında; "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.