Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!

"HAMAS İSRAİL'DEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Moderatörün "Yani 2014'te bu deneyimi yaşadın. Bu tamamen farklı bir büyüklükte olacak. Daha fazla sivil ölümü, İsrail askerlerine yönelik daha fazla tehdit" sözlerine yanıt veren Benzi, "İsrail askerlerine yönelik daha fazla tehdit yani zaten. Bu bombalama sırasında öldürülen Filistinlilerin sayısının 3 katı kadar bir şey biliyorum. 2014'ün tamamındaki savaşta öldürülenlerin sayısında 3 kat daha fazla. Ve biz henüz işgale başlamadık bile. Hamas daha güçlü bu gerçek. Ben o savaş sırasında fedakarlığımızla ve Gazze'de yarattığımız tüm yıkımla onlara kesin bir darbe indirdiğimize inandım ama bu doğru değildi. Bence İsrail hükümetinin Hamas'ı yok etmeyi başarmasının tek yolu Filistinlilere yaklaşımımız. Onlar sadece kontrol altına alınabilir. Onları süresiz olarak askeri işgal altında tutabiliriz haklarını reddederiz, özgürlüklerini reddederiz. Kendimizde değer verdiğimiz özgürlüklerin aynısına sahip değiller bu güvenlikle ilgili değil ideoloji ile ilgili. Ama biz parçalayıp yenebilsek bile onları güçlendirecek olan bu iğrenç saldırı için Hamas'tan intikam almak isteyen birçok İsrailli olacak. Hamas'ta şiddetli direniş fikrini güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.