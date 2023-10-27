Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!

Bir diğer ABD haber ajansı Axios ise İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlatması halinde labirent gibi olan tünel ağıyla uğraşmak zorunda kalacağını belirtti.
Axios da Hamas'ın tünellerinin ne kadar kapsamlı olduğunun bilinmediğine dikkat çekerken uzmanların elektrik, aydınlatma ve demiryollarıyla donatılan tünellerin son yirmi yılda "karmaşıklık açısından" çok büyüdüğünü belirtiyor.
İSRAİL'İN STRATEJİSİNİ DE DEĞİŞTİRDİ
Gazze Şeridi'nin tamamını kapladığı düşünülen tüneller, bazı bölgelerde yerin 30 metre kadar altına ulaşıyor. 2014'te de İsrail'e saldırmak için tünel kazan Hamas'ın tünelleri geliştikçe İsrail'in stratejileri de değişti.
"TÜNELLERİ YIKMAK İSTEDİK BİR MAHALLE YOK OLDU"
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders, 2014 yılında İsrail ordusu ve Hamas arasında yaşananları anlattı. Sanders, Hamas'ın tünellerini yok etmek için mühendislerle girdiklerinde bir mahallenin yok olduğunu söyledi.
"HAMAS İSRAİL'DEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"
Moderatörün "Yani 2014'te bu deneyimi yaşadın. Bu tamamen farklı bir büyüklükte olacak. Daha fazla sivil ölümü, İsrail askerlerine yönelik daha fazla tehdit" sözlerine yanıt veren Benzi, "İsrail askerlerine yönelik daha fazla tehdit yani zaten. Bu bombalama sırasında öldürülen Filistinlilerin sayısının 3 katı kadar bir şey biliyorum. 2014'ün tamamındaki savaşta öldürülenlerin sayısında 3 kat daha fazla. Ve biz henüz işgale başlamadık bile. Hamas daha güçlü bu gerçek. Ben o savaş sırasında fedakarlığımızla ve Gazze'de yarattığımız tüm yıkımla onlara kesin bir darbe indirdiğimize inandım ama bu doğru değildi. Bence İsrail hükümetinin Hamas'ı yok etmeyi başarmasının tek yolu Filistinlilere yaklaşımımız. Onlar sadece kontrol altına alınabilir. Onları süresiz olarak askeri işgal altında tutabiliriz haklarını reddederiz, özgürlüklerini reddederiz. Kendimizde değer verdiğimiz özgürlüklerin aynısına sahip değiller bu güvenlikle ilgili değil ideoloji ile ilgili. Ama biz parçalayıp yenebilsek bile onları güçlendirecek olan bu iğrenç saldırı için Hamas'tan intikam almak isteyen birçok İsrailli olacak. Hamas'ta şiddetli direniş fikrini güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Sanders sözlerine şöyle devam etti:
İSRAİL SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜKÇE HAMAS'I GÜÇLENDİRİYOR
Hamas'ı mağlup etmek başka bir Filistinliyi radikalleştireceğini düşünen Benzi, "Biz onları sadece öldürüyoruz. Herhangi bir alternatif sunmuyoruz. Hamas'ı yenmek için Filistin halkını onlara karşı çevirmeliyiz. Zor kullanarak, Filistinlileri evlerinden, köylerinden Batı Şeria'dan zorla sürmeye son vermeliyiz."