İsrailli bakan 6 Şubat’ı diline dolayıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Ordusunun Antakya’da enkazdan tarihi eser çaldığı unutulmadı

"Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz"





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken katliamcı İsrail'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal bir açıklama geldi.



"DEPREMDE YARDIM ETTİK" DEYİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak "Depremde halkının çocuklarını kurtarmak için gelen muhteşem ve özverili ordunun kim olduğunu Erdoğan'a hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



Katil Netanyahu'nun kabinesinde olduğunu unutan Golan, derin bir akıl tutulması yaşayahrak Başkan Erdoğan'ı 'terör destekçisi' olmakla suçladı.