İsrailli bakan 6 Şubat’ı diline dolayıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Ordusunun Antakya’da enkazdan tarihi eser çaldığı unutulmadı

Terör devleti İsrail
dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.
Filistinli siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni düzenlenen vahşi saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.
3 BİNİ ÇOCUK 7 BİN ŞEHİT, ENKAZ ALTINDA AKIBETİ BİLİNMEYEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bini çocuk 1700'ü kadın 7 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu.
Mansur, "Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" dedi.
TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi.
"EY İSRAİL, BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"
Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail
sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu.
Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini duyurdu;
"Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken katliamcı İsrail'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal bir açıklama geldi.
"DEPREMDE YARDIM ETTİK" DEYİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak "Depremde halkının çocuklarını kurtarmak için gelen muhteşem ve özverili ordunun kim olduğunu Erdoğan'a hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Katil Netanyahu'nun kabinesinde olduğunu unutan Golan, derin bir akıl tutulması yaşayahrak Başkan Erdoğan'ı 'terör destekçisi' olmakla suçladı.