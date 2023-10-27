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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Zaza Doğan' suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Kafes Operasyonu kapsamında liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı “Zaza Doğan” isimli organize suç örgütü çökertildi. 47 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarda 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Bir kez daha belirtmek isterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:32 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:55
İçişleri Bakanlığı duyurdu! ’Zaza Doğan’ suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların devam ettiğini bildirdi.


Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.



Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı "ZAZA DOĞAN" organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Organize suç örgütünün,

İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

Anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları,

Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları,

Korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri,

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

Örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları,

2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve ZAZA DOĞAN organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.


"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Yerlikaya, "Bir kez daha belirtmek isterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.
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