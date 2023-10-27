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Reuters'tan kan donduran iddia! İsrail ordusu: Güvenliğiniz garantide değil

Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptığı soykırımdan her gün yeni bir gazetecinin hayatını kaybettiği haberi gelirken katliamın 21.gününde kan donduran bir iddia ortaya atıldı. İsrail ordusu, karanlığa gömdüğü Gazze’de bulunan Reuters ve Agence France-Press’e gazetecilerinin güvenliğinin garantide olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 01:27 Güncelleme 28 Ekim 2023, 01:42
Reuters’tan kan donduran iddia! İsrail ordusu: Güvenliğiniz garantide değil

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA YOĞUN HAREKETLİLİK
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'yle sınırında bulunan Sderot kentindeki İsrail ordusunun Gazze'ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.

GAZZE'DE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ
Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

Iştiyye: İletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir

Filistin Başbakanı Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi.

BM KOORDİNATÖRÜ HASTİNGS: GAZZE'NİN DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

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Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

REUTERS'TAN KAN DONDURAN İDDİA
Gazze'de soykırım yapan İsrail bölgede görev yapan gazetecileri de tehdit ediyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 21 gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olurken Reuters'tan gelen son iddia kan dondurdu.

GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDEMEYİZ
Karanlığa gömdüğü Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu Reuters ve ve Agence France-Press gazetecilerine "güvenliğinizi garanti edemeyiz" dedi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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