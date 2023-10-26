Edirne’de askeri araç devrildi! Kazada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit asker Merzifonluoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.





TSK'DAN TAZİYE MESAJI

TÜRK Silahlı kuvvtleri sosyal medya hesabından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK'ın baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajada, "Silah arkadaşımız 26 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkdaşımıza şahsım ve tüm silahlı kevvetli mensuplarım adına arkdaşlarım Allah'tabn rahmet ve tüm kederli ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Bir başsağlığı mesajı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaptığı paylaşımında, "Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tedavileri süren askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.