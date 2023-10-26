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Edirne'de askeri araç devrildi! Kazada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

Son dakika haberleri... Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 asker yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, şehit düştü.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:59 Güncelleme 26 Ekim 2023, 23:12
Edirne’de askeri araç devrildi! Kazada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu'nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta 3 askeri personel sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Yaralılardan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit asker Merzifonluoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.



TSK'DAN TAZİYE MESAJI

TÜRK Silahlı kuvvtleri sosyal medya hesabından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK'ın baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajada, "Silah arkadaşımız 26 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkdaşımıza şahsım ve tüm silahlı kevvetli mensuplarım adına arkdaşlarım Allah'tabn rahmet ve tüm kederli ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Bir başsağlığı mesajı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaptığı paylaşımında, "Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tedavileri süren askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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