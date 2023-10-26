Tarihi rest ayarlarını bozdu! İsrail'de gündem Başkan Erdoğan... "Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman'ın halefi olarak görüyor"

Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.
Filistinli siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni düzenlenen vahşi saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.
Gazze Şeridi'ni 3 koldan ablukaya alan İsrail, 2913'ü çocuk, 1709'u kadın 7028 Filistinliyi şehit etti. 18.482 sivil de yaralandı.
TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi. Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi.
"EY İSRAİL, BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"
Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok"
şeklinde konuştu.
Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini duyurdu;
"Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz"