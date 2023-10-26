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Tarihi rest ayarlarını bozdu! İsrail'de gündem Başkan Erdoğan... "Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman'ın halefi olarak görüyor"

Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail'de tek gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan... Erdoğan'ın "Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" sözleri sonrası İsrail basını hem Türkiye'yi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. "israelhayom" isimli haber sitesi Başkan Erdoğan ile ilgili "Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman'ın halefi olarak görüyor" yorumunu yaptı. "ynet.co" isimli İsrailli haber sitesi ise "Türkiye ile krize giderken" başlığını kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 17:24 Güncelleme 26 Ekim 2023, 18:10
Tarihi rest ayarlarını bozdu! İsrail’de gündem Başkan Erdoğan... Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman’ın halefi olarak görüyor

Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Filistinli siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni düzenlenen vahşi saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.

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Gazze Şeridi'ni 3 koldan ablukaya alan İsrail, 2913'ü çocuk, 1709'u kadın 7028 Filistinliyi şehit etti. 18.482 sivil de yaralandı.



TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi. Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi.

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"EY İSRAİL, BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"
Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini duyurdu;

"Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz"



BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ RESTİ İSRAİL'DE GÜNDEM
Bu sözler dünyada geniş yankı uyandırırken İsrail basının tek gündemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları oldu.

İsrail merkezli "israelhayom" isimli haber sitesinde Nadav Shargai imzasıyla yayımlanan haberde Başkan Erdoğan ile ilgili "Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman'ın halefi olarak görüyor" yorumu yapıldı.

Söz konusu haberde "Erdoğan yıllardır "Müslüman Kardeşler"in hamisi ve koruyucusuydu. Türkiye cumhurbaşkanı, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Halifeliği günlerini yenileme fikrinden vazgeçmiyor" denildi.



"TÜRKİYE İLE KRİZE GİDERKEN"
"ynet.co" isimli İsrailli haber sitesi ise "Türkiye ile krize giderken" başlığını kullandı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değil, mücahit grubudur" sözlerine dikkat çekti.

Şu ifadelere yer verildi;

Erdoğan'ın savaş sırasındaki İsrail karşıtı açıklamaları, Hamas'ın "terör örgütü değil, kendi toprakları için savaşan bir kurtuluş örgütü olduğunu" iddia etmesiyle bugün zirveye ulaştı. İsrail ve Türkiye yeni bir krize doğru gidiyor.

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