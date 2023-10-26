Tarihi rest ayarlarını bozdu! İsrail'de gündem Başkan Erdoğan... "Kendisini Selahaddin Eyyubi ve Sultan Süleyman'ın halefi olarak görüyor"

Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.



Filistinli siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni düzenlenen vahşi saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi. Katil İsrail Hastanesiyi vurdu!



Gazze Şeridi'ni 3 koldan ablukaya alan İsrail, 2913'ü çocuk, 1709'u kadın 7028 Filistinliyi şehit etti. 18.482 sivil de yaralandı.





TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi. Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi. "Koca Yusuf" Mısır'da!