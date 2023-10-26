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Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'dan önemli açıklamalar! 13 anlaşmaya imza atıldı

Başkan Erdoğan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:36 Güncelleme 26 Ekim 2023, 20:15
Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’dan önemli açıklamalar! 13 anlaşmaya imza atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Berdimuhammedov ve heyetini Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu ziyaret aziz kardeşimin devlet başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor. Bugün ki görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçheleriyle değerlendirdik, iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

"KARŞILIKLI OLARAK GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK"
Erdoğan, enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, metroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını aktararak şunları söyledi:

"Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bildiğiniz üzere bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'da ikili, gerekse de Azerbaycan'ın dahli ile iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık"

"TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKEDİR"
Erdoğan, görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduklarını gördüklerini belirterek, "Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz tabiatıyla bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attı. Bununla iftihar ederken bu alandaki iş birliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu da iş adamlarımız ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı oldu. Malumunuz Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Sayın başkana ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İmzaladığımız 13 başlıkta özellikle bu protokollerle Türkiye Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarıyla bunları çok daha hayata geçireceğiz" dedi.

BERDİMUHAMMEDOV: ÇOK ETKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise "Kendi adıma ve Türkmenistan halkının adına birkaç gün sonra kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. Ve devamında ülkelerimiz arasında ikili iş birliğinin çeşitli alanlarına ait konularını değerlendirdik" dedi.

13 ANLAŞMA İMZALANDI
Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türkiye-Türkmenistan Ticaret Ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet Servisi Akademisi Arasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon Ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı İle Türkmenistan Bakanlar Kurulu Nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İle Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Türkiye Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Ulaştırma Ve Haberleşme Ajansı Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Türkmenistan Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması İçin Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması" imza altına alındı.

MEDYA ALANINDA İŞBİRLİĞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov'un imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda taraflar, kitle iletişimin üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluşları aracılığı ile güvenilir enformasyonun yayılmasını teşvik edecek.

Medya alanında tecrübe paylaşımı yapacak iki ülke, ortak projeler geliştirecek.

İKİ LİDER BİRBİRLERİNE KÖPEK HEDİYE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Berdimuhamedov'a yavru kangal, Berdimuhamedov da Başkan Erdoğan'a "alabay" cinsi köpek hediye etti.

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