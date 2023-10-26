Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’dan önemli açıklamalar! 13 anlaşmaya imza atıldı

Erdoğan, Berdimuhammedov ve heyetini Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu ziyaret aziz kardeşimin devlet başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor. Bugün ki görüşmelerimizde ilişkil erimizi tüm veçheleriyle değerlendirdik, iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

"Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bildiğiniz üzere bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'da ikili, gerekse de Azerbaycan'ın dahli ile iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık"

"TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKEDİR"

Erdoğan, görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduklarını gördüklerini belirterek, "Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz tabiatıyla bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attı. Bununla iftihar ederken bu alandaki iş birliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu da iş adamlarımız ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı oldu. Malumunuz Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Sayın başkana ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İmzaladığımız 13 başlıkta özellikle bu protokollerle Türkiye Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarıyla bunları çok daha hayata geçireceğiz" dedi.

BERDİMUHAMMEDOV: ÇOK ETKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise "Kendi adıma ve Türkmenistan halkının adına birkaç gün sonra kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. Ve devamında ülkelerimiz arasında ikili iş birliğinin çeşitli alanlarına ait konularını değerlendirdik" dedi.