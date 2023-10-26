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Daha önce böyle vahşet görülmedi! İsrail Gazze'nin üzerine en az 13 bin ton patlayıcı boşalttı

İsrail’in 18 günde Gazze’ye attığı bombaların Hiroşima’yı yok eden atom bombasından daha fazla olduğu ortaya çıktı. Böyle bir vahşetin daha önce hiç görülmediği anlaşıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:00
Daha önce böyle vahşet görülmedi! İsrail Gazze’nin üzerine en az 13 bin ton patlayıcı boşalttı

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında Gazze'yi bombardıman altına aldı. 18 günde sivil halkın üzerine her türlü patlayıcıyı boşalttı. Gazze Şeridi'nde ölen sivillerin sayısı 6 bin 546'ya ulaştı. Şehit edilenlerden 2 bin 500'ünün çocuk, 1500'ünün kadın olduğu anlaşıldı. Enkaz altında çok sayıda çocuk ve kadının da olduğu hatırlatıldı. Filistin hükümeti, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 13 bin tondan fazla bombalı saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğünü" açıklandı. İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.



HİROŞİMA 1945
ABD'nin Hiroşima'ya attığı 13 ton atom bombası sonucu kentin yüzde 70'i yok olurken, ilk etapta 80 bin kişi hayatını kaybetmişti.

KARA HAREKATINI YAPACAĞIZ
Bebekleri ve kadınları öldürmeye doymayan İsrail Başbakanı Netanyahu, katliamların devam edeceğini söyledi. "Kara harekatı olacak ama zamanlaması ortak karar olacaktır. Zamanı söyleyemem" dedi.



GÜÇ GÖSTERİ'SİSİ'
İsrail-Hamas savaşı sürerken, Mısır da gücünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Sisi, Süveyş'teki 3. Saha Ordusu 4. Zırhlı Tümeni'ni denetledi. "Ben Mısırlılar'a zor kullanımını mantıklı, bilgece ve zulme kaçmadan kullanmanın önemli olduğunu söylüyorum. Mısır, Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etmekte olumlu bir rol oynuyor ve durumu sakinleştirmeye ve ateşkes sağlamaya çalışıyor" dedi. Paylaşılan görüntülerde ise "Savaşa hazırız" mesajı verildi.

KARA HAREKATI FELAKET OLUR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. "Tam bir dönüm noktasındayız. Ya büyük bir savaşa ya büyük bir barışa gideceğiz. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti, tam bir katliama çevirecektir" dedi.

'GOOD'TERRES!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD New York'ta düzenlenen toplantıda Filistin'in 54 yıldır işgal altında bulunduğuna değindi. "Hamas'ın saldırıları durup dururken başlamadı" dedi. Hedef haline geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, kendisiyel yapacağı toplantıyı iptal etti. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Yorumları teröre ve cinayete gerekçe teşkil ediyor. İstifa etmeli" diyerek tepkisini dile getirdi!

HASTANE HİZMETİ BİTTİ
İsrail'in Gazze'ye yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle hastanelerde hizmet bitti.
Tüm hastanelerde toplam 7 bin hasta ve yaralı adeta ölüme terk edildi.
Bölgede hastalıklar başgösterdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişide hastalık tespit edildi.
18 günde 1 milyon 400 bin kişi yerinden edildi.

NOTLAR
İsrail askerleri, 'motivasyon etkinliği' adı altında kutlama yaptı.
Hizbullah lideri Nasrallah, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.
Netanyahu'nun oğluna tepki gösteren 1411 gönüllü asker İsrail'e gitmekten vazgeçti.
İsraillİ rehineler Hamas'ın kendilerine iyi davrandığını söyledi. CNN ve Times, haberi "Cehennemi yaşadım" başlığıyla verdi.

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