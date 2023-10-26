Daha önce böyle vahşet görülmedi! İsrail Gazze’nin üzerine en az 13 bin ton patlayıcı boşalttı

GÜÇ GÖSTERİ'SİSİ' İsrail-Hamas savaşı sürerken, Mısır da gücünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Sisi, Süveyş'teki 3. Saha Ordusu 4. Zırhlı Tümeni'ni denetledi. "Ben Mısırlılar'a zor kullanımını mantıklı, bilgece ve zulme kaçmadan kullanmanın önemli olduğunu söylüyorum. Mısır, Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etmekte olumlu bir rol oynuyor ve durumu sakinleştirmeye ve ateşkes sağlamaya çalışıyor" dedi. Paylaşılan görüntülerde ise "Savaşa hazırız" mesajı verildi.

KARA HAREKATI FELAKET OLUR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Katar 'da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. "Tam bir dönüm noktasındayız. Ya büyük bir savaşa ya büyük bir barışa gideceğiz. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti, tam bir katliama çevirecektir" dedi.

'GOOD'TERRES! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD New York'ta düzenlenen toplantıda Filistin'in 54 yıldır işgal altında bulunduğuna değindi. "Hamas'ın saldırıları durup dururken başlamadı" dedi. Hedef haline geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, kendisiyel yapacağı toplantıyı iptal etti. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Yorumları teröre ve cinayete gerekçe teşkil ediyor. İstifa etmeli" diyerek tepkisini dile getirdi!

HASTANE HİZMETİ BİTTİ

İsrail'in Gazze'ye yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle hastanelerde hizmet bitti.

Tüm hastanelerde toplam 7 bin hasta ve yaralı adeta ölüme terk edildi.

Bölgede hastalıklar başgösterdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişide hastalık tespit edildi.

18 günde 1 milyon 400 bin kişi yerinden edildi.

NOTLAR

İsrail askerleri, 'motivasyon etkinliği' adı altında kutlama yaptı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu'nun oğluna tepki gösteren 1411 gönüllü asker İsrail'e gitmekten vazgeçti.

İsraillİ rehineler Hamas'ın kendilerine iyi davrandığını söyledi. CNN ve Times, haberi "Cehennemi yaşadım" başlığıyla verdi.