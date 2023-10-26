Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan tarihi konuşma: Ey İsrail! Batı’nın sana borcu çok ama bizim yok

- Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin yok.
- Hamas terör örgütü değil, topraklarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubudur.
- Netanyahu denilen adamın elini bir kez sıktım. O da Türkevi'nde! İyi niyetimizi suistimal ettiler.
- İsrail'ın saldırıları, akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Oraya gitme projemiz vardı, iptal ettik.
- Piyon örgütler üzerinden Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ölümlere yol açan bunlar değil mi?
- İsrail'le bir sorunumuz yok, ama örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmedik, etmeyeceğiz.;
- İnsani, siyasi ve askeri varlığımızla, Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız.
HAYDİ MİTİNGE
Erdoğan, tüm vatandaşları, cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Büyük Filistin Mitingi'ne çağırdı. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını da açıklayacağını vurguladı.
- İsrail, Gazze'ye, Hiroşima'ya atılan atom bombasına eş değer 13 bin ton bomba yağdırdı.
- Saldırılarda geride kalan 19 günde 6 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- BM Gn. Sek. Guterres, "Filistin, 56 yıldır işgale maruz kaldı" deyince linç kampanyası başladı.
- Filistinli ünlü yazar Heba Abu Nada'nın, İsrail bombalarında can verdiği açıklandı.
- Bilim dergisi eLife'ın Yahudi editörü Michael Eisen, Filistin'e destek verince işten atıldı.