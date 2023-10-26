Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan tarihi konuşma: Ey İsrail! Batı’nın sana borcu çok ama bizim yok

- Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin yok.

- Hamas terör örgütü değil, topraklarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubudur.

- Netanyahu denilen adamın elini bir kez sıktım. O da Türkevi'nde! İyi niyetimizi suistimal ettiler.

- İsrail'ın saldırıları, akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Oraya gitme projemiz vardı, iptal ettik.

- Piyon örgütler üzerinden Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ölümlere yol açan bunlar değil mi?

- İsrail'le bir sorunumuz yok, ama örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmedik, etmeyeceğiz.;

- İnsani, siyasi ve askeri varlığımızla, Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız.