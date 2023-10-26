Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamayla Evanjelistlerin yıllardır peşinden koştuğu kehanet olan Armageddon'u (Kıyamet Savaşı) hatırlatan ifadeler kullandı.
KEHANETİ GÖRECEĞİZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.
Gazze'ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.