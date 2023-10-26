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Netanyahu Yeşaya kehanetini açıkladı Rusya nükleer tatbikat yaptı! Armageddon yaklaşıyor mu?

Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamayla Evanjeliklerin yıllardır peşinden koştuğu kehanet olan Armageddon'u (Kıyamet Savaşı) hatırlatan ifadeler kullandı. Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürdü. Öte yandan dünyanın sonunu getirebilecek nükleer felaket senaryoları konuşulurken Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi. Peki, Yahudiler, Hristiyan teolojisinde geçen Armageddon'u başlatmak mı istiyor? Kutsal metinlerde Armageddon ve Yeşaya kehanetleri nasıl geçiyor? İşte Netanyahu'nun açıklaması sonrası Armageddon, Yeşaya kehaneti ve Kıyamet Savaşı senaryoları.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:00 Güncelleme 26 Ekim 2023, 10:50
Netanyahu Yeşaya kehanetini açıkladı Rusya nükleer tatbikat yaptı! Armageddon yaklaşıyor mu? 1

Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamayla Evanjelistlerin yıllardır peşinden koştuğu kehanet olan Armageddon'u (Kıyamet Savaşı) hatırlatan ifadeler kullandı.

KEHANETİ GÖRECEĞİZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu Yeşaya kehanetini açıkladı Rusya nükleer tatbikat yaptı! Armageddon yaklaşıyor mu? 2

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Netanyahu Yeşaya kehanetini açıkladı Rusya nükleer tatbikat yaptı! Armageddon yaklaşıyor mu? 3

Gazze'ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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