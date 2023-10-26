Son dakika: PTT’den 100. yıla özel pul!

PULLARDA HAYATA GEÇİRİLEN MEGA PROJELER DE YER ALIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen birçok projenin de PTT tarafından basılan pullara konu olduğuna değinen Uraloğlu, "PTT tarafından basılan pullarda, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Çanakkale köprüsü, Hızlı tren gibi mega projeler de yer alıyor. Bakanlığımızın başarılı çalışmaları, PTT tarafından basılan pulların üzerinde yer alarak gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor ve unutulmaz bir hatıra olarak PTT Müzemizde sergileniyor. Vatandaşlarımız için aşk ve şevkle çalışmaya, pullara konu olacak unutulmaz projelere imza atmaya ve 21 yıldır yaptığımız eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim'de tedavüle sunulacak bu özel pullar, aynı zamanda Türkiye'nin de üye olduğu 192 ülkenin yer aldığı Evrensel Posta Birliği aracılığıyla üye ülkeler ülkeler, kendi müzelerinde sergileyebilecekler.