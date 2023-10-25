Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’ne boyalı ve sis bombalı saldırı! Dışişleri Bakanı Elina Valtonen: Kesinlikle kabul edilemez

Finlandiya 'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı girişiminde bulunuldu.





Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.