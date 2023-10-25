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Moskova'dan dikkat çeken hamle! Kremlin duyurdu: Rusya'da nükleer saldırı tatbikatı! Devlet Başkanı Putin bizzat takip etti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ve sonrasında ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi göndermesi ile dünyada gerilim tırmanırken Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Dünyaya adeta meydan okuyan Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldı. Tatbikatla ilgili Putin'e rapor verildi ve görüntüler Rus devlet televizyonlarında yayınlandı.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 21:15 Güncelleme 25 Ekim 2023, 21:48
Moskova’dan dikkat çeken hamle! Kremlin duyurdu: Rusya’da nükleer saldırı tatbikatı! Devlet Başkanı Putin bizzat takip etti

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları sürürken ABD'nin uçak gemilerini Akdeniz'e göndermesi, İran ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekti.

Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı!

Gerginlik sürerken Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi.

NÜKLEER CAYDIRICILIK SİLAHLARI KULLANILDI
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİ FIRLATILDI
Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

PUTİN'E RAPOR VERİLDİ
Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin'e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir." ifadesini kullandı.

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