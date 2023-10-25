Başkan Erdoğan duyurmuştu MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 19 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin imha edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.
Bir gece ansızın!🇹🇷 pic.twitter.com/K9F5UdnmFC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2023
Açıklamada, şunlar kaydedildi: