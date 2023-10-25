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Başkan Erdoğan duyurmuştu MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı icra edildiğini bildirdi. "Bir gece ansızın" sözleriyle yapılan açıklamada, "İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir." denildi. İcra edilen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Bir gece ansızın gelebiliriz.” diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 22:21 Güncelleme 25 Ekim 2023, 23:05
Başkan Erdoğan duyurmuştu MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 19 terör hedefi imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin imha edildiğini bildirdi.

"Bir gece ansızın!"

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZECEĞİZ
Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yeni harekâtlarla parçalamaya da ülkemize ve inancımıza karşı yürütülen kirli kampanyalara karşı tavır koymaya da devam edeceğiz. Ne içerideki bedhahların desteği ne de sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerin himayesi bölücü terör örgütünü yok olmaktan kurtaramayacaktır. "Bir gece ansızın gelebiliriz." diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. Sırf Türkiye'ye rahatsızlık verdiği, inancımıza husumet beslediği için kendi topraklarında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını ve destekçilerini koruyup kollayanların bir gün hakikati göreceklerini umuyoruz. Korkarız ki koyunlarında besledikleri yılanın kendilerini soktuğu o gün geldiğinde her şey için çok geç olacak. Her ne kadar onlar, devlet olmanın ve uluslararası hukukun şartlarına uymuyor olsalar da biz kendi vakarımızın gereğini yerine getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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