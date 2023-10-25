Başkan Erdoğan duyurmuştu MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 19 terör hedefi imha edildi

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZECEĞİZ

Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yeni harekâtlarla parçalamaya da ülkemize ve inancımıza karşı yürütülen kirli kampanyalara karşı tavır koymaya da devam edeceğiz. Ne içerideki bedhahların desteği ne de sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerin himayesi bölücü terör örgütünü yok olmaktan kurtaramayacaktır. "Bir gece ansızın gelebiliriz." diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. Sırf Türkiye'ye rahatsızlık verdiği, inancımıza husumet beslediği için kendi topraklarında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını ve destekçilerini koruyup kollayanların bir gün hakikati göreceklerini umuyoruz. Korkarız ki koyunlarında besledikleri yılanın kendilerini soktuğu o gün geldiğinde her şey için çok geç olacak. Her ne kadar onlar, devlet olmanın ve uluslararası hukukun şartlarına uymuyor olsalar da biz kendi vakarımızın gereğini yerine getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.