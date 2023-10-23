Yıllar geçti İsrail’in vahşeti geçmedi! Gazze’yi abluka altına alan terörist Netanyahu durmak bilmiyor

İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun emriyle Filistin'i haritadan silmek için harekete geçti. Gazze'yi bombalarla yerle bir etti. Güney'e gitmeyen Filistinliler'in "Terörist" muamelesi göreceğini bildirdi

ÇARE TÜRKİYE

Türkiye, Gazze'ye yardım elini uzattı. 20 uzman hekim ve tıbbı malzemeler yola çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emir verdi. Cumhurbaşkanlığı uçağına ilaç, tıbbı malzemeler yüklendi. 20 uzmandan oluşan hekim gurubunu da taşıyan uçak, Mısır'a indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" dedi.

ÜÇ KARGO UÇAĞI HAZIR

Koca bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla El-Arish Havalimanı'na gönderilmesinin planlandığını söyledi. Türk Kızılay'ı da Gazze'deki hastanelere elektrik sağlanması için harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Türk Kızılayı, Gazze'deki hastane ve ambulansların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunacak. Filistin Kızılayı'na 30 günlük elektrik ihtiyacını giderecek akaryakıt bedeli olan 600 bin dolar verecek" denildi.