Yıllar geçti İsrail’in vahşeti geçmedi! Gazze’yi abluka altına alan terörist Netanyahu durmak bilmiyor

2021: Beit Hanoun Hastanesi ve Hala Al Shawa Sağlık Merkezi haritadan silindi.
2023: Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde 471 sivil katledildi.
İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun emriyle Filistin'i haritadan silmek için harekete geçti. Gazze'yi bombalarla yerle bir etti. Güney'e gitmeyen Filistinliler'in "Terörist" muamelesi göreceğini bildirdi
ÇARE TÜRKİYE
Türkiye, Gazze'ye yardım elini uzattı. 20 uzman hekim ve tıbbı malzemeler yola çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emir verdi. Cumhurbaşkanlığı uçağına ilaç, tıbbı malzemeler yüklendi. 20 uzmandan oluşan hekim gurubunu da taşıyan uçak, Mısır'a indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" dedi.
ÜÇ KARGO UÇAĞI HAZIR
Koca bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla El-Arish Havalimanı'na gönderilmesinin planlandığını söyledi. Türk Kızılay'ı da Gazze'deki hastanelere elektrik sağlanması için harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Türk Kızılayı, Gazze'deki hastane ve ambulansların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunacak. Filistin Kızılayı'na 30 günlük elektrik ihtiyacını giderecek akaryakıt bedeli olan 600 bin dolar verecek" denildi.
TERÖRİST 'WAR'!
İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun emriyle Filistin'i haritadan silmek için harekete geçti. Gazze'yi bombalarla yerle bir etti. Güney'e gitmeyen Filistinliler'in "Terörist" muamelesi göreceğini bildirdi.
İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası iyice çıldırdı. Gazze'yi havadan, denizden ve karadan kuşattı. Şehre günlerce bomba yağdırdı. Kara birliklerini sınıra dayadı. Denizden de yaşlı, çocuk, kadın demeden saldırılarını artırdı. Özellikle sivilleri şehirleri terk etmeleri yönünde uyardı. Filistinliler'e hem havadan hem de cep telefonlarına mesaj yolladı.
Uçaklardan atılan broşürlerdeki Arapça yazılı tehdit mesajında "Gazze halkına acil uyarı. Gazze'nin güneyindeki varlığınız hayatınızı tehlikeye atıyor. Bölgeden ayrılmayan herkesin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu kabul edilecek" ifadeleri yer aldı. Ayrıca arananlar listesinde olan Hamas militanlarının aileleri ile cep telefonuyla irtibat kuran MOSSAD görevlilerinin, "Çocuklarınızı teslim etmezseniz siz de terörist muamelesi göreceksiniz" diyerek tehditler savurdukları anlaşıldı.