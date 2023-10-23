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Yıllar geçti İsrail'in vahşeti geçmedi! Gazze'yi abluka altına alan terörist Netanyahu durmak bilmiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, dünya tarihinin vahşi katliamlarından birine imza attı. Ülkesinin kanlı tarihine bir yenisini kattı. Yine sağlık merkezlerini hedef aldı. Cani planlarını bu kez Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'ya taktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Yıllar geçti İsrail’in vahşeti geçmedi! Gazze’yi abluka altına alan terörist Netanyahu durmak bilmiyor

İsrail'in kanlı tarihi hep katliamlarla doluydu. 2009'da koltuğa oturan Başbakan Netahyahu'nun ilk hedefi hastaneler oldu. Geçtiğimiz hafta Al Ahli Arap'ı vurdu. Bilanço vahşice öldürülen 471 masumdu! Tel Aviv kanlı planlarının ortasına şimdi de Şifa Hastanesi'ni koydu. Gazze'nin ayakta kalan tek sağlık merkezini vurmak için bahaneler uydurdu. "Tünel var" yalanını atıp binlerce Filistinli'yi katledeceğini duyurdu!



Bebek katilleri gözünü 8 bin kişinin tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'ne dikti.

2014: Vefa Hastanesi hedef seçildi. Yüzlerce yaşlı ve çocuk katledildi.

2018: Endonezya Hastanesi, hava operasyonunda yerle bir edildi.

2021: Beit Hanoun Hastanesi ve Hala Al Shawa Sağlık Merkezi haritadan silindi.

2023: Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde 471 sivil katledildi.

İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun emriyle Filistin'i haritadan silmek için harekete geçti. Gazze'yi bombalarla yerle bir etti. Güney'e gitmeyen Filistinliler'in "Terörist" muamelesi göreceğini bildirdi

ÇARE TÜRKİYE
Türkiye, Gazze'ye yardım elini uzattı. 20 uzman hekim ve tıbbı malzemeler yola çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emir verdi. Cumhurbaşkanlığı uçağına ilaç, tıbbı malzemeler yüklendi. 20 uzmandan oluşan hekim gurubunu da taşıyan uçak, Mısır'a indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" dedi.

ÜÇ KARGO UÇAĞI HAZIR
Koca bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla El-Arish Havalimanı'na gönderilmesinin planlandığını söyledi. Türk Kızılay'ı da Gazze'deki hastanelere elektrik sağlanması için harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Türk Kızılayı, Gazze'deki hastane ve ambulansların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunacak. Filistin Kızılayı'na 30 günlük elektrik ihtiyacını giderecek akaryakıt bedeli olan 600 bin dolar verecek" denildi.

TERÖRİST 'WAR'!
İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun emriyle Filistin'i haritadan silmek için harekete geçti. Gazze'yi bombalarla yerle bir etti. Güney'e gitmeyen Filistinliler'in "Terörist" muamelesi göreceğini bildirdi.

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası iyice çıldırdı. Gazze'yi havadan, denizden ve karadan kuşattı. Şehre günlerce bomba yağdırdı. Kara birliklerini sınıra dayadı. Denizden de yaşlı, çocuk, kadın demeden saldırılarını artırdı. Özellikle sivilleri şehirleri terk etmeleri yönünde uyardı. Filistinliler'e hem havadan hem de cep telefonlarına mesaj yolladı.

Uçaklardan atılan broşürlerdeki Arapça yazılı tehdit mesajında "Gazze halkına acil uyarı. Gazze'nin güneyindeki varlığınız hayatınızı tehlikeye atıyor. Bölgeden ayrılmayan herkesin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu kabul edilecek" ifadeleri yer aldı. Ayrıca arananlar listesinde olan Hamas militanlarının aileleri ile cep telefonuyla irtibat kuran MOSSAD görevlilerinin, "Çocuklarınızı teslim etmezseniz siz de terörist muamelesi göreceksiniz" diyerek tehditler savurdukları anlaşıldı.

ŞAM'A HAVA SALDIRISI
İsrail, dün de Suriye'de havalimanlarını hedef aldı. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, İsrail'in Şam ve Halep'teki havalimanlarının hizmete kapatıldığını aktardı. Havalimanlarına yönelik saldırı dolayısıyla uçakların Lazkiye Havalimanı'na yönlendirildiği vurgulandı.

TÜNEL YALANI
İsrail saldırıları Gazze'yle sınırlı kalmadı. Savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi bombaladı. 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Camiyi vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğu yalanına sığındı.

ABD YANGINI KÖRÜKLÜYOR
ABD, Ortadoğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı. THAAD füzeleri ile ek Patriot bataryalarının bölgedeki ABD üslerine yerleştirileceği açıklandı. Pentagon "Savunma Bakanı Austin, konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderileceğine dair detay paylaşılmadı" ifadesini kullandı.

TOPLU DEFİN
Abluka altındaki Gazze'de enkazdan çıkarılan çok sayıda cenazenin yakınlarına ulaşılamadı. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler için de toplu mezarlar kazıldı. Kimliği belirsiz 43 kişinin cenaze töreni yapıldı. Topluca son yolculuklarına uğurlandı.


ACİL YARDIM
İsrail'in "Boşatın yoksa vuracağız" dediği Şifa Hastanesi'nde yaşananları Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis anlattı: Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne mama ne de ısınma var. Acil bir şekilde yardım gelmezse bebekler ölecek.

SINIR SAVAŞI
Gazze'ye can suyu olacak Refah Sınır Kapısı, kısıtlı da olsa açıldı. İki günde 37 yardım araçları içeriye girmeyi başardı. İnsanı yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Ancak İsrail, adeta gözdağı verircesine Refah Sınır Kapası yakınındaki bir yerleşim alanını bombaladı. Pazar yerindeki sivilleri hedef aldı. Burada ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

NOTLAR
DSÖ: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 hastanenin boşaltılmasını istedi.
BM: Yerlerinden edilen Gazzeliler'in sayısı 1 milyon oldu.
İSRAİL Gazze'de 15 günde 31 camiyi bombalarla yıktı.
HİZBULLAH: İsrail, Gazze'ye kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyecek.
İSRAİL, Gazze sınırındaki 14 yerleşim biriminde oturan vatandaşlarını tahliye etti...

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