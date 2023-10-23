Türkiye’den Gazze seferberliği | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yardımları taşıyan uçak Mısır’da





MISIR'A 4 UÇAK DOLUSU YARDIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, bu sabah Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzemenin Mısır'a gönderilmeye başlandığını kaydetti.

BU SABAH GAZZE'YE YARDIM AMACIYLA PLANLANAN 4 UÇAK DOLUSU MALZEME Mısır'a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor.



Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi… pic.twitter.com/21015aBoR6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2023



Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunduğunu bildiren Koca, şu bilgileri verdi:

"Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında. Jeneratör, Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik."



"İNSANİ SORUMLULUĞUMUZ BURADA BİTMİYOR, DEVAMI VAR"

Bakan Koca, Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu sağlık desteğinin kara yolu ile Mısır'dan Gazze'ye gönderileceğini belirterek, "Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadesini kullandı.

Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmak üzere Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından hareket etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/H2ttqqOvT8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2023

Günlerdir İsrail bombaları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu.