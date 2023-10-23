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İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderleri katılacak

Gazze'de İsrail eliyle işlenen yüzyılın soykırımı karşısında ABD ve Batı şeytanın avukatlığına soyunurken Türkiye, her platformda 7'den 70'e hakkı haykırıyor, mazlumun yanında saf tutuyor. Ankara'nın akan kanın durması için diplomatik girişimleri devam ederken; Gazzeli çocukların sesini tüm dünyaya daha duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderleri de katılım sağlayacak.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:42 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:57
İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderleri katılacak
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğiyle Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.


İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıkla vuruyor.

1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT
Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.
Gazze'deki yüzyılın soykırımı karşısında ABD ve Batı şeytanın avukatlığına soyunurken Türkiye, barışçıl bir çözüm için devreye girdi.
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TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN DEVREDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda devlet lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Tek çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşlarıyla 'Gazze' gündemli temaslar kurdu. Ankara, Filistin ve İsrail taraflarına 'garantörlük' önerisi de sundu.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL'DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ
Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.



BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHUR LİDERLERİ KATILACAK
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, 28 Ekim Cumartesi günü, İsrail soykırım ve vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılım sağlaması bekleniyor.

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