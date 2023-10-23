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6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilerek" istismar edilmesine yönelik davada karar çıktı

Son dakika haberleri... H.K.G. adlı kız çocuğunun 6 yaşındayken evlendirilerek istismar edilmesine yönelik Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davada karar çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:30 Güncelleme 23 Ekim 2023, 14:36
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilerek istismar edilmesine yönelik davada karar çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran istismar davasında karar çıktı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

KARAR VERİLDİ
İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili gördülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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