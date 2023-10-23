Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit | İsrail, Mısır ve Lübnan’ı vurdu

Soykırımcı İsrail , ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze 'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi 'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.





1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.



YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR

Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.





Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.





İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.





SADECE 34 TIR...

Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi.



MISIR, LÜBNAN VE SURİYE'Yİ VURDU

İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güveyini vurdu. Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyuruldu.



Tel Aviv Suriye'de Şam ve Halep'e saldırılar düzenledi.







ŞEYTANIN AVUKATI BATI VE ABD

Modern soykırım devleti İsrail, Gazze'de sistematik katliamlara imza atarken ABD, İngiltere ve Avrupa'nın başını çektiği Batı bloğu şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette.



ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. İsrail'e hem maddi hem de askeri sınırsız destek sağladı. Katliam ordusuna yaptığı kanlı yatırımı "Amerika'ya nesiller boyu fayda sağlayacak yatırım" olarak niteledi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gidip İngiltere'nin İsrail ile omuz omuza olduğunu söyleyip 'zafer' sözü verdi. İsrail'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

09.00 İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son bir gün içerisinde düzenlediği saldırılarda 320 noktayı vurarak çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinliyi öldürdü.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.



08.05 İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı; Şifa ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

07:14 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.