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İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı

Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal devleti, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.Öte yandan İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:40 Güncelleme 23 Ekim 2023, 08:06
İşgalci İsrail Mısır’ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze’ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı

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Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.

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Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı.

İsrail katliam görüntüsünü yayınladı


Fosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü

12 BİN KİŞİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği kalleş saldırıda 500 Filistinliyi şehit eden İsrail, bu kez gözünü Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ne dikti!

İsrail'in "Derhal boşaltın" tehdidi savurduğu Kudüs Hastanesi'nden görüntüler!

Filistin Kızılayı, İsrail işgal güçlerinden Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit aldıklarını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Öte yandan hastanede 400'den fazla hasta 12 binden fazla sivili bulunuyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

08.05 İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı; Şifa ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

07:14 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

05:06 İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜNKÜ SALDIRILARINDA 400'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi.

Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

04.26 NETANYAHU, İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISINA KATILDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savaş Kabinesi üyeleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Tel Aviv'in Kirya semtinde durum değerlendirme toplantısına katıldı.

03:47 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GECE BOYU GAZZE'Yİ BOMBALAMAYI SÜRDÜRDÜ
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

03:30 4 BİN 744 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 bin 744 Filistinli hayatını kaybetti, 15 bin 898 Filistinli yaralandı

03:13 İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE HİZBULLAH'A AİT BİR HÜCREYE SALDIRDIĞINI DUYURDU
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir hücreyi, gözetleme noktasını ve Aytarun köyü çevresini bombaladığı belirtildi.

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİN KIZILAYI: HASTANEDE 12 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR
03.04: Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi yakınlarında şiddetli bombalamalara tanık oluyoruz. Hastanede meydana gelebilecek her türlü bombalamadan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz ve hastanede 12 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğu konusunda uyarıyoruz.

02.46: Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Gazze'deki 25 hastanenin boşaltılmasını istedi.

01:38 İSRAİL UÇAKLARININ GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE SALDIRILARINDA EN AZ 30 KİŞİ KATLEDİLDİ
İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.


Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.



01:36 İSRAİL KUDÜS HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALADI

İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu.


Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı

01: 20 İSRAİL UÇAKLARI, GAZZE'D HAVA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırılarını sürdürüyor.



00.19 "GAZZE'YE DÖNÜK KARA HAREKATI AYLARCA SÜREBİLİR"
İşgalci İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

23 EKİM'DE YAŞANANLAR

22.45 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini bildirdi.

Griffiths, sosyal medya platformu X'ten, Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yardım taşıyan 14 tırın daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini aktaran Griffiths, yardımların Mısır Kızılayı ve BM tarafından sağlandığını belirtti.

Griffiths bunu, "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Çok daha fazlasına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Griffiths, "Özellikle Filistin tarafındaki yardım çalışanlarına, risklere rağmen malları boşaltmak için hemen harekete geçtikleri için minnettarım. Gerçek kahramanlar. Onların da korunmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını bildirmişti.

21.37 İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir tank ve iş makineleri Gazze içinde operasyon sırasındayken tanksavar füzesiyle vuruldu.

Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin orta iki askerin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

20.05 SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU: MISIR'A AİT BİR NOKTAYI "YANLIŞLIKLA" VURDUK

İşgalci İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu." ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu" kaydedildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti." bilgisini paylaştı.

Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, "İsrail'in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini" ifade etti.


19.33 İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.

18.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir.

18.50 Alınan son dakika bilgisine göre yardım uçağı 20 doktor, ilaç ve tıbbi malzemeyle Mısır'a ulaştı.

18.08 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 meslektaşının öldüğünü duyurdu.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 29 meslektaşının hayatını kaybettiğine işaret eden UNRWA, ölenlerin yaklaşık yarısının da UNRWA'ya bağlı öğretmen olduğunu bildirdi.

Meslektaşlarının ölümünden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti.

17.16 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki bölgede Filistinlilere ait evleri hedef aldığı son saldırısında, can kaybı ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ile El-Basra mahallelerindeki evlere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırısı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılar, Filistinlilere ait evler ile alt yapıda büyük hasara yol açtı. Saldırı sonrası ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etmeye başladı.

17.10 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda İsrail güçleri ile çatışmaya girildiğini belirtti.

"Kassam savaşçılarının", zırhlı bir İsrail birliğini, Han Yunus'un doğusundaki sınır çitinden birkaç metre içeri geçtikten sonra "çetin bir pusuya düşürdüğü" kaydedilen açıklamada, "Mücahidler, içeri sızan güçle çatıştı, iki buldozer ve bir tankı imha etti. (İsrail ordusuna bağlı) Birliği geri çekilmeye zorladı ve üslerine güvenli bir şekilde geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasında, bazı İsrail askerlerinin yaralandığına yer verilirken, olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL YERLEŞİMLERİNE ROKETLER ATILDI, 1 İSRAİLLİ AĞIR YARALI
Öte yandan, sınırda çatışmaların yaşandığı sıralarda Gazze'den İsrail içine roketler fırlatıldı. Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinden Netivot'a atılan bir roket nedeniyle bir İsrailli yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Netivot yerleşimindeki roket saldırısında 60 yaşlarında bir erkeğin şarapnel isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.



16.38 NETANYAHU'DAN TEHDİT

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın savaşa girmekle "hayatının hatasını" yapacağını söyledi.

Katil İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki ordu üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, buradaki askerlere hitap ettiği konuşmasında, "bir varoluş savaşı verdiklerini" savundu.

Netanyahu, askerlerle bir araya geldi

İsrail'in "kuzeydeki tehdidi durdurmak güneyde de Hamas'ı yer yüzünden silmek için" iki savaş yürüttüğünü ifade eden Netanyahu, Hizbullah'ın henüz savaşa girip girmek istediğini bilemediklerini belirtti.

Netanyahu, Hizbullah ve Lübnan'ı hedef aldığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eğer Hizbullah savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız."

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de İsrail-Filistin çatışması yeniden alevlenmişti. İsrail-Lübnan sınırı da benzer şekilde ısınmış, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

2006'DAN SONRA BİR İLK
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

16.18 ELİNDE AZ DA OLSA YAKIT BULUNANLARI HASTANELERE BAĞIŞA BEKLİYORUZ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın Gazze'de yakıtı tükenen hastanelere bağış yapılması çağrısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde ne kadar olursa olsun yakıt bulunan herkesi hastanelere bağış yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurulmuştu.

15.33 BM bayraklı taşıyan yakıt tankerleri Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'ye yakıt girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Üç gün içinde UNRWA'nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz" ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım aktörü olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır" denildi.

İnsani yardımın sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi.

Gazze'ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, "(Yardımlar) Yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze'nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var." denildi.




15.06 BM, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." açıklamasında bulundu.



15.06 Yardım tırlarının geçiş yaptığı Refah kentinde dumanlar yükseliyor.

15.03 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı. Serrac'ın eşi Şuruk el-Ayle, yaptığı açıklamada, eşinin, İsrail'in Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

14.39 Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 17 tırdan oluşan yeni yardım konvoyunun geçiş yaptığı aktarıldı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN SOYKIRIM: KATLEDİLEN FİLİSTİLİLERİN SAYISI ARTIYOR

13:50 İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinli öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktığını söyledi.

Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu ifade etti.

12:38: Katil İsrail Khan Younis kentinde sivillerin sığındığı bir okulu vurdu çok sayıda ölü ve yaralı var.

Katil İsrail ordusu Birleşmiş Milletler okulunu vurdu!

12:05 İSRAİL'DEN GAZZELİLERE 'TERÖR' TEHDİDİ

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre İsrail ordusu Filistinlilere hem havadan hem de cep telefonlarına yönelik mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Gazze halkına acil uyarı. Gazze'nin güneyindeki varlığınız hayatınızı tehlikeye atıyor. Bölgeden ayrılmayan herkesin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu kabul edilecek'

İsrail daha önce Filistinlileri güneye gitmeleri konusunda uyarmıştı, ancak Filistinliler Tel Aviv'in uluslararası medya kuruluşlarına gitmedikleri takdirde 'terörist' olarak kabul edileceklerini ilk kez söylediklerini bildirdi. Öte yandan İsrail ordusu daha önce havadan bıraktığı broşürlerde gelecek saldırılara karşı uyarılarda bulunmuştu.

12.00: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İsrailli bir yedek asker, Netanyahu'ya "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü, devleti sabote ettin" diye bağırdı.

11.58 İsrail'in yoğun bombardımanından kaçan Filistinliler için bir kamp kuruldu. Kampın kurulduğu bölgeye yakın bir noktaya bomba düştü.

11.16 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 5 camiyi daha tamamen yıktığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana tamamen yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı dün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıklamıştı.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verilmişti.

10.28:Yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kenti noktasına İsrail saldırı düzenledi.

Refah kenti işgalci İsrail ordusu tarafından vuruldu

09.50: Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

09:01: İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR

Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.

08:33: İSRAİL YİNE ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDU

Suriye devlet medyası, İsrail'in sabaha karşı 5:25'de Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Bir askeri kaynağa dayandırılan gelişmeyle ilgili 'İsrail uluslararası havalimanlarını hedef alan bir saldırı daha düzenlendi. Saldırıda bir sivil işçi öldü, bir başkası ise yaralandı' denildi.

Yanı sıra saldırı sonrası pistte maddi zarar oluştu ve uçuşlar ertelendi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı yolcuların Lazkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

08:12: Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

07:51: İSRAİL: HİZBULLAH TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR
İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus'tan İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Conricus Hizbullah ile ilgili 'Tepkimizi ölçüyorlar. Hizbullah tehlikeli bir oyun oynuyor ve gerilimi tırmandırıyor. Her geçen gün saldırıların arttığını görüyoruz' dedi.

07:42: KANADA: HASTANEYİ İSRAİL VURMADI
17 Ekim'de Gazze'deki El Ahli İsrail, Gazze'nin en büyük hastanelerinden olan El Ehli'yi yerle bir etti. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybederken Tel Aviv yönetimi roketin Gazze'den ateşlendiğini öne sürdü.

Kanada Savunma Bakanlığı, açık kaynak ve gizli raporlara ilişkin analizleri inceledikten sonra saldırıyı İsrail'in yapmadığını açıkladı. Bakanlık roketin 'büyük olasılıkla' Gazze'den atıldığını kaydetti. Kanada'nın yanı sıra ABD ve Fransa'da İsrail'in El-Ehli hastanesine saldırmadığını öne sürdü.

07:29: ABD'DEN İRAN'A KARŞI THAAD HAMLESİ
Pentagon tarafından yapılan açıklamada Patriot savunma füzelerinin yanı sıra Orta Doğu'ya Yüksek İrtifa Hava Savunması füzelerinin (THAAD) gönderileceği belirtildi. THAAD sistemi, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında vurmak için tasarlandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin 'İran ve onun vekil güçlerinin Orta Doğu bölgesindeki son gerilimini' karşı yapıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın iki hafta önce patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılar arttı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e kaydırdı ve İsrail'e ek teçhizat ve mühimmat verme sözü verdi.

06:50: HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ
Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.

05:11: İSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDU

İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

03.00 Batı Şeria'daki Filistin medyası, İsrail rejim askerlerinin Cenin kampındaki El Ensari Camii'ne RPG'lerle hedef aldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

21 EKİM'DE NE OLDU?
23:51 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Han Yunus merkezine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

22:55 Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

21.41 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" dedi.

21.22 Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi. El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu. Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL: "KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"
19.00 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı.

"GAZZELİLER İÇİN KEFEN"
SİVİLLERE TERÖRİST MUAMELESİ!
18.20 İşgalci İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarının ardından İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

17.15: Gazze için gelen kamyonlardan bazılarının içinde kefenler olduğu ve üzerinde "Gazzeliler için kefenler" yazdığı öğrenildi.

16.46 İsrail ordusu: Sınır bölgesindeki saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktalar vuruldu

15.45 Londra'da Gazze için gösteriler düzenlendi. İsrail'in soykırım suçu işlediğini dair pankartlar açan göstericiler başbakanlık binasına yürüdü.

14.45 İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

"GAZZE ŞERİDİ'NE YAKIT GİRMEYECEK"
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere güney bölgesine yönelmeleri çağrısını yineleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kontrol altında olduğunu" iddia etti.

Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret eden Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü Gazze'de... Refah Kapısı günler sonra açıldı! İnsani yardım başladı


Ordu Sözcüsü, "siyasi düzeydeki direktifler doğrultusunda" Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu.

Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek" ifadelerini kullandı.

14.25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir." ifadesini kullandı.

"(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

14.15 İsrail Gazze'yi bombalamaya devam etti. Bölgeden sular yükseldi.

13.00 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" dedi.


12.19 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.

KAHİRE'DE BARIŞ ZİRVESİ
12.00 srail'in Filistin'e uyguladığı katliam devam ederken Mısır'ın başkenti Kahire'de "Uluslararası Gazze Barış Zirvesi" toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

12.00 Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır.

11.00 Katil İsrail yine Gazze'yi bombaladı!

REFAH SINIR KAPISI'NDAN GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ
10.00 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

20 KAMYON
Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti.

Zayid, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi.

İlk konvoyda 20 tır bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

ABD'DEN REFAH SINIR KAPISI AÇIKLAMASI
09.03 ABD, Refah Sınır Kapısı'nın saat 10'da açılacağını duyurdu.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 10.00'da açılacağını ancak ne kadar açık kalacağının belirsiz olduğu konusunda vatandaşlarını uyardı.

ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz.

'SINIRDA KAOTİK ORTAM BEKLENMELİDİR'
Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz.

'GÜVENLİK ORTAMI ÖNGÖRÜLEMEZ'
Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin."


08.33 İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 46 kişi hayatını kaybetti.

04:53 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

02:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

01:17 İsrail, 'boşaltın' uyarısı yaptığı Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombalıyor.

20 EKİM YAŞANANLAR...

22:50 İsrail, 2 ABD'linin serbest bırakıldığını doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas'ın, esir tuttuğu ABD vatandaşı anne ve kızı serbest bıraktığını doğruladı.

20:30 Hamas: Katar'ın çabalarına yanıt olarak El Kassam Tugayları, Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak amacıyla iki Amerikan vatandaşını (bir anne ve kızı) insani nedenlerle serbest bıraktı.

20:06 Kassam Tugayları: Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktık.

17:26 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 720'si çocuk 1400 kişi kayıp



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

16.14 Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid Batı medyasını Mısır'ı hedef almakla eleştirdi ve Batı'tı İsrail'in hedefli saldırılarına rağmen Refah kapısını kapatmakla suçladı. X hesabından açıklama yağan Ebu Zeid, "Mevcut krizde Batı medyasının Mısır'ı hedef aldığı çok açık! Yerinden edilme senaryosunu teşvik etmek, İsrail'in hedefli saldırılarına ve yardım girişini reddetmesine rağmen Geçit'in kapatılmasından Mısır'ı sorumlu tutmak ve yakın zamanda Mısır'ın üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engelleme sorumluluğunu ima etmek." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd, "Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" dedi.

15:25: BM, Gazze'de iki çalışanının daha öldürülmesiyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede 2 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.

15.21 Birleşmiş Milletler, İsrail'in aralıksız bombardımanı devam ederken Filistinliler için hayati önemi olan yardım malzemelerinin yarın yola çıkacağını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü acil durumlar direktörü Michael Ryan, 20 kamyonluk anlaşmanın "ihtiyaç okyanusunda bir damla" olduğunu ve 2.000 kamyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM, Gazze'deki 2,3 milyon insanın bir milyondan fazlasının, "felaketin ötesinde" ve her geçen gün kötüleşen durum nedeniyle yerinden edildiğini söylüyor.

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ALINMIYOR

14.41 Mısır'dan Gazze'ye götürülmek üzere hazır olan yardımlar Refah Kapısı'nda bekletilmeye devam ediyor. İnsani yardım malzemesi yüklü yüzlerce kamyon, Refah Kapısı'nda kaldı.

Gazze'nin Mısır'la tek bağlantısı olan Refah geçiş kapısına 200'den fazla kamyon ve yaklaşık 3.000 ton yardım yerleştirildi. İşgalci İsrail'e destek veren Biden'ın Gazze'ye insani yardım yapılacağına yönelik vurgusunun yalandan ibaret olduğu da böylece bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

14:19 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm dünyayı, özellikle başta BM olmak üzere tüm uluslararası toplumu bu vahşetin son bulması yönünde çözüme katkı vermeye davet ediyoruz.

13:55 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Refah kapısına gitti

13.54 BM insan hakları ofisi, bu hafta başında Gazze'deki El Ahli Arap Hastanesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

13.40 İşgalci İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

13.00 Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kidra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1.661'i çocuk olmak üzere 4.137 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.13.260 kişi yaralandığı ve 4.000'den fazla kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

12.45 İsrail polisi Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etti.

12.40 İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehri'nin hemen dışındaki Wadi al-Joz'da dua etmek isteyen Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

11.34 Hollanda hükümeti vatandaşlarına Lübnan'a herhangi bir seyahat etmemelerini tavsiye etti ve Lübnan'da bulunanlara da "ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri" çağrısında bulundu. Hollanda'dan yapılan açıklamada, "İsrail ile Filistin Toprakları arasındaki öngörülemeyen gelişmelerin bir sonucu olarak Lübnan'da gerginlikler artıyor" ifadeleri kullanıldı

İSRAİL'DEN CUMA BASKINI

10.38 İsrail zırhlı personel taşıyıcıları Ramallah'ta görüldü. Ramallah'taki görgü tanıkları, İsrail zırhlı personel taşıyıcılarının işgal altındaki Batı Şeria'daki şehre girdiğini gördüklerini söylüyor.

HAMAS'TAN GENEL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

09.05 Hamas bugün dünya çapında genel seferberlik çağrısında bulundu. Açıklamada, "Filistin halkımızı, Arap ve İslam halklarımızı ve dünyanın özgür insanlarını cuma günü geri dönüş için toplanmaya ve yerinden edilmeyi reddetmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

08.21 İngiltree Başbakanı Rishi Sunak, dün İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından bugün Mısır'a geçiyor. Tel Aviv'de soykırımcı İsrail'e desteğini açık şekilde vurgulayan ve Netanyahu'nun "zafer" kazanmasını istediğini belirten Sunak, Mısır'da bölgedeki çatışmaların durması için temaslarda bulunacağını iddia ediyor.

08. 01 İsrail savunma bakanlığı, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah savaşçıları arasında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle güney Lübnan yakınlarındaki sınır kasabası Kiryat Shmona sakinlerinin tahliye edildiğini duyurdu.

07.59 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve tutuklamalara gece boyunca devam etti. İsrail'in düzenli olarak yaptığı baskınlar, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından büyük artış gösterdi.

07.34 El Cezire, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail için 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi isteyeceğini belirtti. Kongre'de bugün görüşülecek olan yardım paketi, ABD'nin mevcut durumda İsrail'e sağladığı 3,2 milyar dolarlık fona ek olarak sağlanacak. Öte yandan El Cezire'ye göre söz konusu para İsrail'e zamanında gelemeyebilir fakat bu hazırlığın esas sebeplerinden biri ise savaşta ikinci bir cephe açılması ihtimali olarak belirtildi.

05.49 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

05.11 İSRAİL GAZZE'DE BİR CAMİYİ DAHA VURDU
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.

02.51 6 saat süren İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

01.53 İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: İSRAİL GAZZE'NİN SUYUNU KESEREK 600 BİN İNSANI TEMİZ SUSUZ BIRAKTI
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

İSRAİL BATI'NIN TÜM DESTEĞİNE RAĞMEN TEHCİRİ KABUL ETTİREMEDİ

01.49 Hamas lideri İsmail Heniyye, Gazze'ye dönük saldırıların bölgesel savaşa dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yayımladığı bir video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendiren Heniyye, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tüm desteğine rağmen İsrail'in Araplara tehciri kabul ettirmede başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İş birliği Konseyi (KİK), İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını belirtti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi için çağrı yaparken ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarısız olduğunu belirtti.

"ALTERNATİF VATANA HAYIR!"

"Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" söyleyen Heniyye, Arap ve İslam dünyasından yetkililerle bir araya geldikleirni ve "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" belirtti.

Hamas lideri Heniyye, son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

19 Ekim'de yaşananlar...

23.26 İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI TARİHİ KİLİSEYİ BOMBALADI
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

22:54 İSRAİL ORDUSU: HALİHAZIRDA GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

22.51 Irak'ta ABD üssüne yapılan drone saldırısında 1 ABD'li hayatını kaybetti.

22.50 ABD İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİ ÖNLEDİ
ABD savaş gemisi Kuzey Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA'yı vurdu.

20. 23: İSRAİL SON 24 SAATTE GAZZE ŞERİDİ'NDE 369 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 369 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze'de 484 aileyi katletti ve bu ailelerden toplam 2 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 81'i güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 369 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 785'e, yaralı sayısı da 12 bin 493'e yükseldi.

17:50 Bakan Koca: Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.

14.25 Han Yunus Hastanesi yakını vuruldu

İşgalci İsrail ordusu sivillere bomba yağdırdı

18.39 GAZZE İÇİN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres acil insanı ateşkes çağrısı yaptı.

BM'den Gazze için "acil ateşkes" çağrısı!

14:16 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

13.34 Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebini ilettiğini, bunlardan 322'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'nin de kurum personeli olduğunu açıkladı.

09.41 İsrail, canlı yayında Gazze'yi bombaladı.

09.31 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Yardımları taşıyan uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 km (31 mil) uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.

09.19 İsrail dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bombardımana devam etti. Refah'ı hedef alan soykırımcı İsrail, onlarca Filistinliyi öldürdü. Sabah saatlerinde ise Gazze'nin merkezindeki El-Zahra'da beş binayı yıktı. 100'e yakın aile sokaklarda kaldı.

RISHI SUNAK DA SOYKIRIMCININ YANINDA

09.04 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e destek gösterisinde bulunmak için Tel Aviv'e gitti. İsrail'den sonra Mısır ve Katar'ı da ziyaret edecek olan Sunak'ın soykırımcı Netanyahu'ya taziye sunması bekleniyor.

Sunak, uçaktan iner inmez İsrailli gazetecilere yaptığı ilk açıklamada "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, İngiltere ve ben sizin yanınızdayız." ifadeleri ile soykırımcı İsrail'e desteğini belirtti.

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