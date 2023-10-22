Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! "Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu"





A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Şimdi mikrofonun sesi açıldı muhtemelen, müzik sesi duyuluyor. Bir taraftan ise ben bomba seslerini duyuyorum. Şu anda müzik sistemli bir araç getirildi.

YOLUN ORTASINDA OYUN OYNUYORLAR

Fanatik Yahudiler ile birlikte İsrail güvenlik güçleri yolun ortasında oyun oynuyorlar. Vicdanları sızlatan bir görüntü… İzin istedik kameranın açısını size doğru olmayacak, ters bir açıdan çekim yapacağız dedik. Kamerayı çeviremiyoruz ancak vicdanları sızlatan görüntüler bunlar… Güvenlik güçlerinin olduğu noktaya geldiler İsrailliler ile oyunlar oynadılar. Bombardıman 24 saat hiç durmuyor. Kara harekatından bahsediyoruz; İsrail'in kuzeye yönelik bombardımanı söz konusu.

İŞTE İSRAİL GÜÇLERİNİN YANINA GELME ANLARI...

Şu anda minibüs ile arkamdan geçiyorlar. Bize de laf atıyorlar. Sınırın sıfır noktasındayız. Şu anda gördüğünüz gibi yayına da geldiler.

İlk sordukları soru "Where are you from?" yani "Nerelisiniz?" diyorlar… Arap medyasına da inanılmaz bir tepki var burada.





"İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIĞIMIZ GÖRÜNTÜLER"

Şu anda hala burada bekliyorlar, en azından bize musallat olmadılar. Bazen fiziki müdahalelerde gerçekleşiyor. En yazık ki insanlığımızdan utandığımız görüntüler bunlar. Nasıl bir ruhlu inanın bilmiyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyor. Bir tarafta katliam var…