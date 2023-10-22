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Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! "Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu"

Sivil katliamına girişen İşgalci İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapacağı iddiaları gündemde yerini korumaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank dizerek adeta katliam hazırlığına giriştiği görüşen İsrail'de ortalık karıştı."Güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti. Dünyanın üç maymunu oynadığı bu dönemde A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot'ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı.İşte İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin müzik eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 21:05 Güncelleme 22 Ekim 2023, 21:29
Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! Müzik sesleri arasında İsrail Gazze’yi vurdu

İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm kusuyor. Hastane, kilise, cami, pazar yeri gibi sivillerin bulunduğu her noktanın İsrail'in bombardımanı altında kaldığı bilinirken bölgede elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların da yetersizliği nedeniyle insani dram yaşanıyor.

İsrail'de katliama rağmen müzikle kutlama

Dünyanın üç maymunu oynadığı bu dönemde A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot'ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı.

Bir taraftan masum insan bombalarınken, diğer tarafta ise katil İsrail güvenlik güçleri ve destekçi Yahudilerin müzik sesi eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar kameralara işte böyle yansıdı.



A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Şimdi mikrofonun sesi açıldı muhtemelen, müzik sesi duyuluyor. Bir taraftan ise ben bomba seslerini duyuyorum. Şu anda müzik sistemli bir araç getirildi.

YOLUN ORTASINDA OYUN OYNUYORLAR
Fanatik Yahudiler ile birlikte İsrail güvenlik güçleri yolun ortasında oyun oynuyorlar. Vicdanları sızlatan bir görüntü… İzin istedik kameranın açısını size doğru olmayacak, ters bir açıdan çekim yapacağız dedik.

Kamerayı çeviremiyoruz ancak vicdanları sızlatan görüntüler bunlar… Güvenlik güçlerinin olduğu noktaya geldiler İsrailliler ile oyunlar oynadılar. Bombardıman 24 saat hiç durmuyor. Kara harekatından bahsediyoruz; İsrail'in kuzeye yönelik bombardımanı söz konusu.

İŞTE İSRAİL GÜÇLERİNİN YANINA GELME ANLARI...
Şu anda minibüs ile arkamdan geçiyorlar. Bize de laf atıyorlar. Sınırın sıfır noktasındayız. Şu anda gördüğünüz gibi yayına da geldiler.
İlk sordukları soru "Where are you from?" yani "Nerelisiniz?" diyorlar… Arap medyasına da inanılmaz bir tepki var burada.



"İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIĞIMIZ GÖRÜNTÜLER"
Şu anda hala burada bekliyorlar, en azından bize musallat olmadılar. Bazen fiziki müdahalelerde gerçekleşiyor. En yazık ki insanlığımızdan utandığımız görüntüler bunlar. Nasıl bir ruhlu inanın bilmiyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyor. Bir tarafta katliam var…



"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"
Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu. Sinirimden gülüyorum gerçekten, çok özür diliyorum izleyicilerimizden, tüylerim diken diken oldu şu anda…

Gazeteciyiz burada zor şartlar altında çalışıyoruz ancak biz de insanız duygularımız var. İşte gördüğünüz gibi az önce oynadılar ve gittiler. Herhalde başka noktalarda güvenlik güçlerini eğlendirecekler.

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